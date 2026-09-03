https://sputnik-georgia.ru/20260903/chto-my-edim--na-zapade-gruzii-prikryli-nelegalnuyu-ptitseboynyu-300428721.html

Что мы едим – на западе Грузии прикрыли нелегальную птицебойню

Что мы едим – на западе Грузии прикрыли нелегальную птицебойню

Sputnik Грузия

В соответствии с законодательством владелец был оштрафован, а производственный процесс приостановлен 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T19:55+0400

2026-09-03T19:55+0400

2026-09-03T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили в Сенаки (регион Самегрело – Земо Сванети) птицебойню, работавшую без обязательного разрешения, сообщили в агентстве. В ходе проверки на объекте были выявлены критические несоответствия, а также факт убоя перепелов без ветеринарного надзора. Кроме того, выяснилось, что бизнес-оператор осуществлял деятельность без обязательного признания и регистрации в Реестре видов экономической деятельности. В соответствии с законодательством владелец был оштрафован, а производственный процесс приостановлен. Национальное агентство продовольствия призывает предпринимателей осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства, не производить продукцию без соответствующего признания и соблюдать стандарты безопасности пищевой продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, что мы едим?