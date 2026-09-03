https://sputnik-georgia.ru/20260903/film-levana-koguashvili-guriya-budet-predstavlyat-gruziyu-na-premii-oskar-300428838.html

Фильм Левана Когуашвили "Гурия" будет представлять Грузию на премии "Оскар"

Фильм Левана Когуашвили "Гурия" будет представлять Грузию на премии "Оскар"

Sputnik Грузия

Мировая премьера "Гурии" состоится на Венецианском международном кинофестивале 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T20:49+0400

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леван когуашвили

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кинопремия "оскар"

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии представит на премию Американской киноакадемии "Оскар" фильм режиссера Левана Когуашвили "Гурия". Картину выдвинут в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". В конкурсе, объявленном Национальным киноцентром Грузии, участвовали пять фильмов: "Луна – мой отец" режиссера Георгия Овашвили, "Фаза" режиссера Нино Басилия, "Поделись любовью" режиссера Николоза Хомасуридзе, "Роль второго плана" режиссера Анны Урушадзе и "Гурия" режиссера Левана Когуашвили. Показы фильмов – кандидатов Грузии состоялись при поддержке Национального архива. Мировая премьера "Гурии" состоится на Венецианском международном кинофестивале. "Гурия" – совместное производство семи стран: Грузии, Швейцарии, Люксембурга, Болгарии, Норвегии, Турции и Саудовской Аравии. О чем фильм "Гурия"? "Гурия" – трагикомедия о любви и дружбе, действие которой разворачивается в бедном, но одаренном и глубоко гуманном регионе Гурия на западе Грузии в начале 1990-х годов. Несмотря на перебои с электроснабжением, нищету и разгул преступности, люди в этом месте продолжают влюбляться, ссориться, заводить дружбу, время от времени петь и даже мечтать. "Наш фильм о простых людях, которые, несмотря на трудные условия жизни, все же умудряются сохранять свою человечность, – рассказал режиссер. "Гурия" – четвертый полнометражный фильм Когуашвили. Его фильм 2021 года "Брайтон 4-й" получил три главные награды на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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культура, грузия, новости, леван когуашвили, кино, кинопремия "оскар"