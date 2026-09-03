https://sputnik-georgia.ru/20260903/footballweek-gruziya-prevraschaetsya-v-futbolnyy-urugvay-evropy-300412950.html

Footballweek: Грузия превращается в футбольный "Уругвай" Европы

Footballweek: Грузия превращается в футбольный "Уругвай" Европы

Sputnik Грузия

Общая трансферная стоимость игроков сборной Грузии превышает 261 млн евро, сообщает немецкий портал Transfermarkt 03.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Грузия превращается в футбольный "Уругвай" Европы, все активнее экспортируя таланты в ведущие клубы континента – к такому выводу пришло издание Footballweek в аналитическом материале о развитии грузинского футбола. "Сегодня в пяти ведущих европейских лигах выступают 13 грузинских футболистов, а общая стоимость подтвержденных трансферов за последние четыре года превысила 175 миллионов евро", – отмечает издание. По мнению автора, эти показатели свидетельствуют о том, что система подготовки и экспорта талантов в Грузии действительно работает, хотя футбольный рынок пока не в полной мере осознал потенциал грузинской модели. "Грузинские клубы отправляют игроков сначала в европейские лиги среднего уровня, где они получают необходимый опыт и готовятся к переходу в топ-лиги", – отмечено в статье. Подобная модель, как считает издание, характерна и для Уругвая, население которого составляет около 3,5 млн человек, но который уже более века считается одним из крупнейших поставщиков футбольных талантов. Главными поставщиками игроков для европейских клубов в Грузии являются академии "Динамо Тбилиси" и тбилисской "Иберии", отмечает автор. В обеих используется методология подготовки, основанная на опыте каталонской "Барселоны". Согласно данным немецкого портала Transfermarkt, общая трансферная стоимость игроков сборной Грузии превышает 261 млн евро. Хвича Кварацхелия по-прежнему возглавляет список самых дорогих футболистов страны. Его стоимость составляет 140 млн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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футбол, спорт, новости, грузия, уругвай, европа, хвича кварацхелия