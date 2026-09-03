https://sputnik-georgia.ru/20260903/kitayskaya-kompaniya-postroit-uchastok-obezdnoy-dorogi-tbilisi-300430395.html

Китайская компания построит участок объездной дороги Тбилиси

Китайская компания построит участок объездной дороги Тбилиси

Sputnik Грузия

В рамках проекта будет построена 7,3-километровая четырехполосная дорога, которая будет включать в себя два параллельных тоннеля длиной 3,4 километра, а также... 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T22:38+0400

2026-09-03T22:38+0400

2026-09-03T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Китайская компания China Railway Tunnel Group Co., Ltd. выиграла тендер на строительство участка Цицамури-Авчала объездной дороги Тбилиси, сообщила медиаплатформа BPN. Как заявили ранее власти, строительство объездной дороги Тбилиси, которая будет частью международной трассы Восток-Запад, завершится в 2030 году. Согласно проекту, объездная дорога длиной 50 километров будет начинаться от города Мцхета, через тоннели – соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала, Глдани и через пригород Тбилиси Лило – идти в сторону Рустави. Строительство будет разделено на пять лотов. Китайская компания победила в международном тендере на строительство 7,3-километрового участка Цицамури-Авчала Тбилисской объездной дороги, лот 2, объявленном Департаментом автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии. Согласно тендерной документации, первоначальная сметная стоимость тендера составляла 490 миллионов лари. Все десять участников тендера предложили цену выше сметной стоимости. Китайская компания предложила самую низкую цену — 519,7 миллиона лари. Однако, после подачи окончательной заявки сумма контракта была скорректирована в ходе уточнения условий между сторонами и в итоге составила 499,1 миллиона лари, что примерно на 20,5 млн лари меньше, чем в первоначальной тендерной заявке. Международный тендер был объявлен 30 декабря 2025 года, а прием заявок завершился 25 марта 2026 года. Срок реализации проекта составляет 36 месяцев. В рамках проекта будет построена 7,3-километровая четырехполосная дорога, которая будет включать в себя два параллельных тоннеля длиной 3,4 километра, а также мосты, дорожные развязки и другие искусственные сооружения. Как указано в документации по закупкам, участок Цицамури-Авчала начинается на существующей автомагистрали E-60 (Международная автомагистраль Восток-Запад) у моста через один из сезонных притоков небольшой реки Арагви. Согласно условиям закупки, участок Цицамури-Авчала фактически разделен на три части: Объездная дорога Тбилиси Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, строительство объездной дороги Тбилиси, которая будет частью международной трассы Восток-Запад, будет разделено на пять отрезков, строительство трех из которых начнется в 2026 году и завершится в 2030-м, а строительство еще двух отрезков начнется в 2027 году и завершится до конца 2029 года. Объездная дорога в грузинской столице стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, тбилиси, объездная дорога тбилиси