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МИД России: НАТО должна была самораспуститься
МИД России: НАТО должна была самораспуститься
Sputnik Грузия
Москва отмечает, что НАТО судорожно ищет новые поводы, чтобы продлить свое искусственное существование 03.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-03T11:21+0400
2026-09-03T11:21+0400
2026-09-03T20:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. НАТО должна была распуститься, как произошло с Варшавским договором, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров."НАТО должна была самораспуститься, как Варшавский договор после исчезновения Советского Союза", – сказал он.Министр принимает участие в мероприятиях в рамках Восточного экономического форума.Лавров также считает, что альянс судорожно ищет новые поводы, чтобы продлить свое искусственное существование. Однако это не может долго продолжаться и Североатлантический альянс вряд ли долго протянет.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, москва, владивосток, сергей лавров, нато, мид россии
россия, в мире, москва, владивосток, сергей лавров, нато, мид россии
МИД России: НАТО должна была самораспуститься
11:21 03.09.2026 (обновлено: 20:32 03.09.2026)
Москва отмечает, что НАТО судорожно ищет новые поводы, чтобы продлить свое искусственное существование
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. НАТО должна была распуститься, как произошло с Варшавским договором, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"НАТО должна была самораспуститься, как Варшавский договор после исчезновения Советского Союза", – сказал он.
Министр принимает участие в мероприятиях в рамках Восточного экономического форума.
Лавров также считает, что альянс судорожно ищет новые поводы, чтобы продлить свое искусственное существование. Однако это не может долго продолжаться и Североатлантический альянс вряд ли долго протянет.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.