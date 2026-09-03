https://sputnik-georgia.ru/20260903/mid-rossii-nato-dolzhna-byla-samoraspustitsya-300429823.html

МИД России: НАТО должна была самораспуститься

МИД России: НАТО должна была самораспуститься

Sputnik Грузия

Москва отмечает, что НАТО судорожно ищет новые поводы, чтобы продлить свое искусственное существование 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T11:21+0400

2026-09-03T11:21+0400

2026-09-03T20:32+0400

россия

в мире

москва

владивосток

сергей лавров

нато

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/06/293209757_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_4cbba81778a8113d58b98e0d1cd0c7db.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. НАТО должна была распуститься, как произошло с Варшавским договором, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров."НАТО должна была самораспуститься, как Варшавский договор после исчезновения Советского Союза", – сказал он.Министр принимает участие в мероприятиях в рамках Восточного экономического форума.Лавров также считает, что альянс судорожно ищет новые поводы, чтобы продлить свое искусственное существование. Однако это не может долго продолжаться и Североатлантический альянс вряд ли долго протянет.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

москва

владивосток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, москва, владивосток, сергей лавров, нато, мид россии