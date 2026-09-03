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На западе Грузии накрыли подпольный цех перепелиных яиц – Агентство продовольствия
На западе Грузии накрыли подпольный цех перепелиных яиц – Агентство продовольствия
Sputnik Грузия
Производство перепелиных яиц велось без обязательной авторизации и регистрации в Реестре экономической деятельности 03.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-03T18:58+0400
2026-09-03T18:58+0400
2026-09-03T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии в ходе внеплановой проверки приостановили работу незарегистрированного цеха по производству перепелиных яиц в муниципалитете Самтредиа (регион Имерети), говорится в сообщении агентства.По информации ведомства, в рамках внепланового государственного контроля было установлено, что бизнес-оператор производил в селе Копитнари перепелиные яйца без обязательного признания (авторизации) и без регистрации в Реестре экономической деятельности.Кроме того, на объекте были нарушены правила предоставления потребителям информации о продовольствии.В соответствии с законодательством предприниматель был оштрафован, а производственный процесс приостановлен.Национальное агентство продовольствия продолжает выявлять нелегальные предприятия по всей стране и призывает предпринимателей не производить продовольствие без получения соответствующего признания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, имерети
происшествия, новости, грузия, тбилиси, имерети
На западе Грузии накрыли подпольный цех перепелиных яиц – Агентство продовольствия
Производство перепелиных яиц велось без обязательной авторизации и регистрации в Реестре экономической деятельности
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии в ходе внеплановой проверки приостановили работу незарегистрированного цеха по производству перепелиных яиц в муниципалитете Самтредиа (регион Имерети), говорится в сообщении агентства.
По информации ведомства, в рамках внепланового государственного контроля было установлено, что бизнес-оператор производил в селе Копитнари перепелиные яйца без обязательного признания (авторизации) и без регистрации в Реестре экономической деятельности.
Кроме того, на объекте были нарушены правила предоставления потребителям информации о продовольствии.
В соответствии с законодательством предприниматель был оштрафован, а производственный процесс приостановлен.
Национальное агентство продовольствия продолжает выявлять нелегальные предприятия по всей стране и призывает предпринимателей не производить продовольствие без получения соответствующего признания.