https://sputnik-georgia.ru/20260903/na-zapade-gruzii-nakryli-podpolnyy-tsekh-perepelinykh-yaits--agentstvo-prodovolstviya-300426238.html

На западе Грузии накрыли подпольный цех перепелиных яиц – Агентство продовольствия

На западе Грузии накрыли подпольный цех перепелиных яиц – Агентство продовольствия

Sputnik Грузия

Производство перепелиных яиц велось без обязательной авторизации и регистрации в Реестре экономической деятельности 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T18:58+0400

2026-09-03T18:58+0400

2026-09-03T18:58+0400

происшествия

новости

грузия

тбилиси

имерети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/03/300426061_0:121:554:433_1920x0_80_0_0_01f5e48647e7da6b8680cca375335bbd.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии в ходе внеплановой проверки приостановили работу незарегистрированного цеха по производству перепелиных яиц в муниципалитете Самтредиа (регион Имерети), говорится в сообщении агентства.По информации ведомства, в рамках внепланового государственного контроля было установлено, что бизнес-оператор производил в селе Копитнари перепелиные яйца без обязательного признания (авторизации) и без регистрации в Реестре экономической деятельности.Кроме того, на объекте были нарушены правила предоставления потребителям информации о продовольствии.В соответствии с законодательством предприниматель был оштрафован, а производственный процесс приостановлен.Национальное агентство продовольствия продолжает выявлять нелегальные предприятия по всей стране и призывает предпринимателей не производить продовольствие без получения соответствующего признания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, тбилиси, имерети