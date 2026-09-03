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По просьбе жителей: в Мцхета центральной улице присвоят имя Илии Второго
По просьбе жителей: в Мцхета центральной улице присвоят имя Илии Второго
Sputnik Грузия
Сакребуло Мцхета поддержало проект, сославшись на исторический контекст и объективные факторы 03.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-03T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Центральная улица в городе Мцхета (улица Самхедро) официально сменит название в честь Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илии II, говорится в сообщении на сайте сакребуло (горсовета) Мцхетского муниципалитета. Процедуру переименования запустили по инициативе самих горожан, а местное сакребуло 31 августа поддержало проект, сославшись на исторический контекст и объективные факторы. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Патриарх был похоронен в Сионском патриаршем соборе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, мцхета, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, мцхета, католикос-патриарх всея грузии илия ii
По просьбе жителей: в Мцхета центральной улице присвоят имя Илии Второго
17:57 03.09.2026 (обновлено: 18:23 03.09.2026)
Сакребуло Мцхета поддержало проект, сославшись на исторический контекст и объективные факторы
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Центральная улица в городе Мцхета (улица Самхедро) официально сменит название в честь Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илии II, говорится в сообщении на сайте сакребуло (горсовета) Мцхетского муниципалитета.
Процедуру переименования запустили по инициативе самих горожан, а местное сакребуло 31 августа поддержало проект, сославшись на исторический контекст и объективные факторы.
"На заседании депутаты сакребуло обсудили и приняли положительное решение на основании обращения населения о переименовании ввиду исторических обстоятельств и других объективных причин одной из центральных улиц города Мцхета (улица Самхедро) и о присвоении данному географическому объекту имени Илии II", – говорится в сообщении.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Патриарх был похоронен в Сионском патриаршем соборе.