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По просьбе жителей: в Мцхета центральной улице присвоят имя Илии Второго

По просьбе жителей: в Мцхета центральной улице присвоят имя Илии Второго

Sputnik Грузия

Сакребуло Мцхета поддержало проект, сославшись на исторический контекст и объективные факторы 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T17:57+0400

2026-09-03T17:57+0400

2026-09-03T18:23+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Центральная улица в городе Мцхета (улица Самхедро) официально сменит название в честь Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илии II, говорится в сообщении на сайте сакребуло (горсовета) Мцхетского муниципалитета. Процедуру переименования запустили по инициативе самих горожан, а местное сакребуло 31 августа поддержало проект, сославшись на исторический контекст и объективные факторы. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Патриарх был похоронен в Сионском патриаршем соборе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

мцхета

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мцхета, католикос-патриарх всея грузии илия ii