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Полиция задержала рецидивиста с крупной партией наркотиков в Тбилиси

Полиция задержала рецидивиста с крупной партией наркотиков в Тбилиси

Sputnik Грузия

У задержанного и в его автомобиле полиция обнаружила четыре вида наркотиков, подготовленных к сбыту 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T16:56+0400

2026-09-03T16:56+0400

2026-09-03T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Ранее судимый житель Тбилиси задержан по обвинению в неоднократном незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту, сообщили в пресс-службе МВД.При обыске обвиняемого и его автомобиля правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупные партии наркотиков, подготовленные к сбыту, в том числе мефедрон, альфа-PVP, тетрагидроканнабинол и марихуану.Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.За полгода прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, более чем 6 тысячам человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии, наркотики