https://sputnik-georgia.ru/20260903/posle-pisma-garibashvili-prokuratura-gruzii-provedet-novye-doprosy-po-delu-dzhorbenadze-300419736.html
После письма Гарибашвили: прокуратура Грузии проведет новые допросы по делу Джорбенадзе
После письма Гарибашвили: прокуратура Грузии проведет новые допросы по делу Джорбенадзе
Sputnik Грузия
После заявлений Гарибашвили прокуратура решила дополнительно допросить десять человек, а также самого экс-премьера 03.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-03T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии сообщила о допросе ряда известных лиц в рамках расследования обстоятельств смерти правозащитника Лазаре Джорбенадзе, который, по данным следствия, совершил самоубийство 4 апреля 2026 года.Как отмечается в заявлении ведомства, после публичных заявлений осужденного экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили и других лиц прокуратура поручила в рамках расследования допросить Нику Гварамия, Ирму Инашвили, Нануку Жоржолиани, Хатию Деканоидзе, Тазо Датунашвили, Гию Хухашвили, Георгия Лилуашвили, Зазу Давитая, Эрмиле Немсадзе и Георгия Гигаури. Кроме того, по данному уголовному делу будет допрошен сам Гарибашвили."С учетом высокого общественного интереса по результатам допросов указанных лиц общественность будет дополнительно проинформирована, если в связи с фактом самоубийства Лазаре Джорбенадзе станут известны какие-либо новые обстоятельства", – говорится в заявлении.Как отметили в прокуратуре, МВД Грузии уже провело ряд следственных и процессуальных мероприятий и допросило людей, имевших контакт с погибшим, в том числе членов его семьи и супругу."На основании полученных данных на данном этапе достоверно подтвержден факт самоубийства", – говорится в заявлении прокуратуры.Поводом для нового витка расследования стало очередное письмо Гарибашвили, опубликованное им из тюрьмы. Бывший премьер задал вопрос о том, что стало реальной причиной смерти правозащитника Лазаре Джорбенадзе.По его словам, в обществе остаются без ответа вопросы относительно ряда случаев самоубийства, произошедших в период правления Ираклия Кобахидзе и Мамуки Мдинарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, ника гварамия, ирма инашвили
После письма Гарибашвили: прокуратура Грузии проведет новые допросы по делу Джорбенадзе
11:51 03.09.2026 (обновлено: 11:54 03.09.2026)
После заявлений Гарибашвили прокуратура решила дополнительно допросить десять человек, а также самого экс-премьера
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии сообщила о допросе ряда известных лиц в рамках расследования обстоятельств смерти правозащитника Лазаре Джорбенадзе, который, по данным следствия, совершил самоубийство 4 апреля 2026 года.
Как отмечается в заявлении ведомства, после публичных заявлений осужденного экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили и других лиц прокуратура поручила в рамках расследования допросить Нику Гварамия, Ирму Инашвили, Нануку Жоржолиани, Хатию Деканоидзе, Тазо Датунашвили, Гию Хухашвили, Георгия Лилуашвили, Зазу Давитая, Эрмиле Немсадзе и Георгия Гигаури. Кроме того, по данному уголовному делу будет допрошен сам Гарибашвили.
"С учетом высокого общественного интереса по результатам допросов указанных лиц общественность будет дополнительно проинформирована, если в связи с фактом самоубийства Лазаре Джорбенадзе станут известны какие-либо новые обстоятельства", – говорится в заявлении.
Как отметили в прокуратуре, МВД Грузии уже провело ряд следственных и процессуальных мероприятий и допросило людей, имевших контакт с погибшим, в том числе членов его семьи и супругу.
"На основании полученных данных на данном этапе достоверно подтвержден факт самоубийства", – говорится в заявлении прокуратуры.
Поводом для нового витка расследования стало очередное письмо Гарибашвили, опубликованное им из тюрьмы. Бывший премьер задал вопрос о том, что стало реальной причиной смерти правозащитника Лазаре Джорбенадзе.
По его словам, в обществе остаются без ответа вопросы относительно ряда случаев самоубийства, произошедших в период правления Ираклия Кобахидзе и Мамуки Мдинарадзе.