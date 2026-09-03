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Путин рассказал о возможности конструктивных переговоров по Украине
Путин рассказал о возможности конструктивных переговоров по Украине
Sputnik Грузия
Проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны – Россия и Украина, подчеркнул российский лидер 03.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-03T19:25+0400
2026-09-03T19:25+0400
2026-09-03T21:54+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, есть ли шансы на конструктивные переговоры по урегулированию украинского конфликта."Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", – сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ в ответ на вопрос, есть ли минимальная перспектива на украинское урегулирование.При этом он добавил, что договариваться между собой должны Россия и Украина.Президент отметил, что другие страны, в том числе США и Китай, постоянно обращают внимание на тему украинского урегулирования, и всячески способствуют тому, чтобы решить проблему мирными средствами."Председатель Си Цзиньпин, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос", – сказал Путин.Он выразил благодарность всем, кто пытается внести вклад в урегулирование украинского конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, сша, китай, владимир путин, си цзиньпин, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, сша, китай, владимир путин, си цзиньпин, обострение ситуации вокруг украины
Путин рассказал о возможности конструктивных переговоров по Украине
19:25 03.09.2026 (обновлено: 21:54 03.09.2026)
Проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны – Россия и Украина, подчеркнул российский лидер
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, есть ли шансы на конструктивные переговоры по урегулированию украинского конфликта.
"Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", – сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ в ответ на вопрос, есть ли минимальная перспектива на украинское урегулирование.
При этом он добавил, что договариваться между собой должны Россия и Украина.
"Эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный", – подчеркнул российский лидер.
Президент отметил, что другие страны, в том числе США и Китай, постоянно обращают внимание на тему украинского урегулирования, и всячески способствуют тому, чтобы решить проблему мирными средствами.
"Председатель Си Цзиньпин, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос", – сказал Путин.
Он выразил благодарность всем, кто пытается внести вклад в урегулирование украинского конфликта.