https://sputnik-georgia.ru/20260903/putin-rasskazal-o-vozmozhnosti-konstruktivnykh-peregovorov-po-ukraine-300430140.html

Путин рассказал о возможности конструктивных переговоров по Украине

Путин рассказал о возможности конструктивных переговоров по Украине

Sputnik Грузия

Проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны – Россия и Украина, подчеркнул российский лидер 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T19:25+0400

2026-09-03T19:25+0400

2026-09-03T21:54+0400

россия

в мире

украина

сша

китай

владимир путин

си цзиньпин

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/03/300429970_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_93a0d79ddc4188c66432d7e8482ca156.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, есть ли шансы на конструктивные переговоры по урегулированию украинского конфликта."Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", – сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ в ответ на вопрос, есть ли минимальная перспектива на украинское урегулирование.При этом он добавил, что договариваться между собой должны Россия и Украина.Президент отметил, что другие страны, в том числе США и Китай, постоянно обращают внимание на тему украинского урегулирования, и всячески способствуют тому, чтобы решить проблему мирными средствами."Председатель Си Цзиньпин, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос", – сказал Путин.Он выразил благодарность всем, кто пытается внести вклад в урегулирование украинского конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

сша

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, сша, китай, владимир путин, си цзиньпин, обострение ситуации вокруг украины