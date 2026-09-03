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Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Аджарии
Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Аджарии
Sputnik Грузия
Задержанный находился в международном розыске по запросу Турции 03.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-03T15:55+0400
2026-09-03T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, задержали сотрудники МВД Грузии в Хелвачаурском районе (Аджария), говорится в сообщении ведомства.Задержанный находился в международном розыске по запросу правоохранительных органов Турции – он обвиняется на родине в совершении ряда преступлений, в том числе в угрозах.В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе.С начала года в Грузии задержали и передали турецкой стороне несколько десятков граждан Турции, совершивших преступления у себя на родине. Подобные задержания проводятся практически еженедельно. Большинство разыскиваемых въезжают на территорию Грузии еще до объявления их в международный розыск.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, турция, аджария, тбилиси, интерпол
происшествия, грузия, новости, турция, аджария, тбилиси, интерпол
Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Аджарии
15:55 03.09.2026 (обновлено: 16:19 03.09.2026)
Задержанный находился в международном розыске по запросу Турции
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, задержали сотрудники МВД Грузии в Хелвачаурском районе (Аджария), говорится в сообщении ведомства.
Задержанный находился в международном розыске по запросу правоохранительных органов Турции – он обвиняется на родине в совершении ряда преступлений, в том числе в угрозах.
В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.
Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе.
С начала года в Грузии задержали и передали турецкой стороне несколько десятков граждан Турции, совершивших преступления у себя на родине. Подобные задержания проводятся практически еженедельно. Большинство разыскиваемых въезжают на территорию Грузии еще до объявления их в международный розыск.