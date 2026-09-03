https://sputnik-georgia.ru/20260903/razyskivaemyy-interpolom-grazhdanin-turtsii-zaderzhan-v-adzharii-300419941.html

Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Аджарии

Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Аджарии

Sputnik Грузия

Задержанный находился в международном розыске по запросу Турции 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T15:55+0400

2026-09-03T15:55+0400

2026-09-03T16:19+0400

происшествия

грузия

новости

турция

аджария

тбилиси

интерпол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24493/25/244932534_0:51:1024:627_1920x0_80_0_0_52b61ebdee4985c99317aabdd42d9f1b.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, задержали сотрудники МВД Грузии в Хелвачаурском районе (Аджария), говорится в сообщении ведомства.Задержанный находился в международном розыске по запросу правоохранительных органов Турции – он обвиняется на родине в совершении ряда преступлений, в том числе в угрозах.В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе.С начала года в Грузии задержали и передали турецкой стороне несколько десятков граждан Турции, совершивших преступления у себя на родине. Подобные задержания проводятся практически еженедельно. Большинство разыскиваемых въезжают на территорию Грузии еще до объявления их в международный розыск.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

аджария

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, турция, аджария, тбилиси, интерпол