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Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Sputnik Грузия

Российская армия ежедневно продвигается вперед на всех участках проведения специальной военной операции, наращивая темпы 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T16:25+0400

2026-09-03T16:25+0400

2026-09-03T20:30+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Российские военнослужащие освободили за минувшие сутки ряд населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.Вооруженные силы России ежедневно продвигаются в глубь обороны противника, занимая более выгодные позиции и улучшая тактическое положение. По мере продвижения бойцы российской армии берут под свой контроль населенные пункты.Так, по данным оперативной сводки МО РФ, в течение последних 24 часов штурмовые подразделения Южной группировки российских войск освободили село Ижевка в ДНР.Кроме того, в зоне действия группировки "Север" в Харьковской области под контроль российских военнослужащих взяты населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка.Кроме того, как сообщили в военном ведомстве России, за истекшие сутки силами противовоздушной обороны в зоне проведения СВО ПВО уничтожено порядка тысячи беспилотных летательных аппаратов противника, сбито три реактивных снаряда HIMARS, а также две управляемые авиационные бомбы ВСУ.Также, по данным Минобороны РФ, силы российского Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров, которые принадлежали военно-морским силам Украины.Согласно оперативной сводке российского военного министерства, противник несет существенные потери в живой силе и технике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины