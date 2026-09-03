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Рынок инвестфондов Грузии вырос в 2,4 раза

Рынок инвестфондов Грузии вырос в 2,4 раза

Sputnik Грузия

Сегодня на рынке представлены фонды, инвестирующие в долговые инструменты и инструменты с фиксированной доходностью, а также фонды частного и венчурного... 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T23:31+0400

2026-09-03T23:31+0400

2026-09-03T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Рынок инвестиционных фондов Грузии демонстрирует стремительный рост: к концу второго квартала 2026 года объем активов под их управлением увеличился в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом и достиг 546 миллионов лари, говорится в сообщении Национального банка Грузии. Грузинский рынок инвестиционных фондов в последние годы динамично растет. Первая компания по управлению активами была зарегистрирована в 2020 году, а первый инвестиционный фонд – в 2021 году. По состоянию на 30 июня 2026 года на рынке инвестиционных фондов Грузии, в рамках регуляторной базы Нацбанка, было представлено 11 компаний по управлению активами и 24 инвестиционных фонда. В результате совместных усилий правительства Грузии и Нацбанка в июле 2020 года был принят новый Закон "Об инвестиционных фондах", полностью обновивший и усовершенствовавший нормативную базу, основанную на соответствующих директивах ЕС и основных принципах Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). По информации Нацбанка, благодаря созданию такой базы также возрос интерес участников рынка к инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами в Грузии. Как результат, нормативная база и надзор, обеспечиваемые Нацбанком, дают импульс развитию рынка и привлекают новых инвесторов, что в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на финансовую стабильность и экономическое развитие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальный банк грузии