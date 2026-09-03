https://sputnik-georgia.ru/20260903/sbornaya-gruzii-uverenno-startovala-v-gruppovom-etape-chm-po-vodnomu-polo-44-300419371.html
Сборная Грузии уверенно стартовала в групповом этапе ЧМ по водному поло 4×4
Сборная Грузии уверенно стартовала в групповом этапе ЧМ по водному поло 4×4
Sputnik Грузия
Сборная Грузии одержала вторую победу подряд на турнире и продолжает борьбу за выход в четвертьфинал 03.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-03T14:54+0400
2026-09-03T14:54+0400
2026-09-03T15:59+0400
спорт
грузия
новости
сербия
хорватия
гонконг
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/03/300419473_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_89b91f938d7222c369327dbc900a42ec.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Сборная Грузии одержала принципиальную победу на групповом этапе чемпионата мира по водному поло 4×4 над одним из фаворитов турнира – командой Сербии.Турнир проходит в Дубровнике (Хорватия) с 31 августа.Встреча завершилась со счетом 3:2. Ранее грузинские ватерполисты обыграли сборную Гонконга со счетом 3:0.Соревнования завершатся 6 сентября. Чемпионат мира по водному поло впервые проводится в формате 4×4.В турнире принимают участие 17 мужских сборных и восемь женских. На групповом этапе каждая из них проведет по три матча. Восьмерка сильнейших продолжит борьбу в 1/4 финала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сербия
хорватия
гонконг
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/03/300419473_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_87085d747f4a50c158dd5e19438403b8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, сербия, хорватия, гонконг
спорт, грузия, новости, сербия, хорватия, гонконг
Сборная Грузии уверенно стартовала в групповом этапе ЧМ по водному поло 4×4
14:54 03.09.2026 (обновлено: 15:59 03.09.2026)
Сборная Грузии одержала вторую победу подряд на турнире и продолжает борьбу за выход в четвертьфинал
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Сборная Грузии одержала принципиальную победу на групповом этапе чемпионата мира по водному поло 4×4 над одним из фаворитов турнира – командой Сербии.
Турнир проходит в Дубровнике (Хорватия) с 31 августа.
Встреча завершилась со счетом 3:2. Ранее грузинские ватерполисты обыграли сборную Гонконга со счетом 3:0.
Соревнования завершатся 6 сентября. Чемпионат мира по водному поло впервые проводится в формате 4×4.
В турнире принимают участие 17 мужских сборных и восемь женских. На групповом этапе каждая из них проведет по три матча. Восьмерка сильнейших продолжит борьбу в 1/4 финала.