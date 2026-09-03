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Сборная Грузии уверенно стартовала в групповом этапе ЧМ по водному поло 4×4

Сборная Грузии уверенно стартовала в групповом этапе ЧМ по водному поло 4×4

Sputnik Грузия

Сборная Грузии одержала вторую победу подряд на турнире и продолжает борьбу за выход в четвертьфинал 03.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Сборная Грузии одержала принципиальную победу на групповом этапе чемпионата мира по водному поло 4×4 над одним из фаворитов турнира – командой Сербии.Турнир проходит в Дубровнике (Хорватия) с 31 августа.Встреча завершилась со счетом 3:2. Ранее грузинские ватерполисты обыграли сборную Гонконга со счетом 3:0.Соревнования завершатся 6 сентября. Чемпионат мира по водному поло впервые проводится в формате 4×4.В турнире принимают участие 17 мужских сборных и восемь женских. На групповом этапе каждая из них проведет по три матча. Восьмерка сильнейших продолжит борьбу в 1/4 финала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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