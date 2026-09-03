https://sputnik-georgia.ru/20260903/skolko-chelovek-v-gruzii-imeet-dostup-v-internet-novaya-statistika-300411871.html
Сколько человек в Грузии имеют доступ в интернет? Новая статистика
Сколько человек в Грузии имеют доступ в интернет? Новая статистика
Sputnik Грузия
Соцсети и видеозвонки лидируют среди причин, по которым жители Грузии выходят в интернет, а вот поиск работы через сеть остается наименее популярным занятием 03.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Доступ в интернет в 2026 году имеют 93,5% населения Грузии, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 1,6% в городах и на 1,5% – в селах, достигнув 96,8% и 89% соответственно. По регионам самые высокие показатели зафиксированы в Тбилиси (98,2%) и Аджарии (96,3%). Согласно результатам исследования, в течение последних трех месяцев интернетом воспользовалось 89,6% населения страны в возрасте от шести лет и старше, что на 1,7 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, 96,4% жителей страны в возрасте от 15 лет и старше заходили в сеть ежедневно или почти каждый день, 3,4% – хотя бы раз в неделю, 0,2% – пользовались интернетом еще реже. Основные цели использования интернета жителями Грузии в возрасте от 15 лет и старше: Также, по данным "Сакстата", 99,5% пользователей интернета в возрасте от 15 лет и старше за последние три месяца использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному интернету. Стационарные компьютеры для выхода в интернет за последние три месяца использовали только 49,9% жителей в возрасте от шести лет и старше. По результатам исследования, компьютеры имеют 57,9% населения. Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 93,3% жителей в возрасте от шести лет и старше, что на 0,7% больше, чем в 2025 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, аджария, тбилиси, сакстат, интернет, виртуальная грузия: интернет-свобода и кибербезопасность
грузия, новости, общество, аджария, тбилиси, сакстат, интернет, виртуальная грузия: интернет-свобода и кибербезопасность
Сколько человек в Грузии имеют доступ в интернет? Новая статистика
09:01 03.09.2026 (обновлено: 09:22 03.09.2026)
Соцсети и видеозвонки лидируют среди причин, по которым жители Грузии выходят в интернет, а вот поиск работы через сеть остается наименее популярным занятием
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Доступ в интернет в 2026 году имеют 93,5% населения Грузии, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 1,6% в городах и на 1,5% – в селах, достигнув 96,8% и 89% соответственно. По регионам самые высокие показатели зафиксированы в Тбилиси (98,2%) и Аджарии (96,3%).
Согласно результатам исследования
, в течение последних трех месяцев интернетом воспользовалось 89,6% населения страны в возрасте от шести лет и старше, что на 1,7 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, 96,4% жителей страны в возрасте от 15 лет и старше заходили в сеть ежедневно или почти каждый день, 3,4% – хотя бы раз в неделю, 0,2% – пользовались интернетом еще реже.
Основные цели использования интернета жителями Грузии в возрасте от 15 лет и старше:
использование социальных сетей – 97,5%;
использование аудио- или видеосвязей – 97,0%;
пользование интернет-банкингом – 61,0%;
поиск информации о вопросах здоровья – 54,5%;
поиск информации о товаре и обслуживании – 50,2%;
чтение новостей, газет, журналов – 49,0%;
отправка/получение электронной почты – 41,7%;
скачивание продуктов программного обеспечения (кроме игр) – 15,8%;
поиск работы или отправка CV – 11,5%.
Также, по данным "Сакстата", 99,5% пользователей интернета в возрасте от 15 лет и старше за последние три месяца использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному интернету.
Стационарные компьютеры для выхода в интернет за последние три месяца использовали только 49,9% жителей в возрасте от шести лет и старше. По результатам исследования, компьютеры имеют 57,9% населения.
Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 93,3% жителей в возрасте от шести лет и старше, что на 0,7% больше, чем в 2025 году.