https://sputnik-georgia.ru/20260903/skolko-chelovek-v-gruzii-imeet-dostup-v-internet-novaya-statistika-300411871.html

Сколько человек в Грузии имеют доступ в интернет? Новая статистика

Сколько человек в Грузии имеют доступ в интернет? Новая статистика

Sputnik Грузия

Соцсети и видеозвонки лидируют среди причин, по которым жители Грузии выходят в интернет, а вот поиск работы через сеть остается наименее популярным занятием 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T09:01+0400

2026-09-03T09:01+0400

2026-09-03T09:22+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Доступ в интернет в 2026 году имеют 93,5% населения Грузии, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 1,6% в городах и на 1,5% – в селах, достигнув 96,8% и 89% соответственно. По регионам самые высокие показатели зафиксированы в Тбилиси (98,2%) и Аджарии (96,3%). Согласно результатам исследования, в течение последних трех месяцев интернетом воспользовалось 89,6% населения страны в возрасте от шести лет и старше, что на 1,7 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, 96,4% жителей страны в возрасте от 15 лет и старше заходили в сеть ежедневно или почти каждый день, 3,4% – хотя бы раз в неделю, 0,2% – пользовались интернетом еще реже. Основные цели использования интернета жителями Грузии в возрасте от 15 лет и старше: Также, по данным "Сакстата", 99,5% пользователей интернета в возрасте от 15 лет и старше за последние три месяца использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному интернету. Стационарные компьютеры для выхода в интернет за последние три месяца использовали только 49,9% жителей в возрасте от шести лет и старше. По результатам исследования, компьютеры имеют 57,9% населения. Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 93,3% жителей в возрасте от шести лет и старше, что на 0,7% больше, чем в 2025 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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