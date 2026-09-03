https://sputnik-georgia.ru/20260903/skolko-zhalob-postupilo-v-antimonopolnuyu-sluzhbu-gruzii-s-nachala-goda-300409570.html

Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Sputnik Грузия

Число жалоб потребителей за восемь месяцев выросло на 110%, а 114 предпринимателей были оштрафованы почти на 290 тысяч лари 03.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-03T10:50+0400

2026-09-03T10:50+0400

2026-09-03T10:50+0400

экономика

грузия

новости

аджария

тбилиси

имерети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0a/268364384_70:0:3512:1936_1920x0_80_0_0_e451c7a2c94cf60b2b275a103d440a65.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 1758 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в январе-августе 2026 года, говорится в сообщении ведомства.Закон "О защите прав потребителей" вступил в силу 1 июня 2022 года и направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой и возвратом товаров.По информации ведомства, количество жалоб о нарушении прав потребителей, поданных в период с января по август, более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года – на 110%. В целом в агентство поступило 5367 звонков от потребителей.В отчетном периоде по решению агентства было подтверждено 227 фактов нарушения прав групп потребителей – по 516 делам.За неисполнение обязательств, установленных агентством, в 268 случаях 114 предпринимателей были оштрафованы на общую сумму 289 663 лари.Кроме того, в 151 случае были подписаны 134 соглашения, касающиеся условных обязательств в пользу потребителей. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательства изменить внутреннюю деловую политику и восстановить права тех потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой практики.Также в этот период 69% обращений потребителей касались онлайн-торговли, а 31% – покупок товаров на местах. Большинство обращений в агентство (81%) поступило из Тбилиси, далее следуют Аджария (6%), Имерети (3%), Квемо Картли (2%), Кахети (2%), Самегрело – Земо Сванети (2%) и другие регионы.Согласно данным за восемь месяцев, количество требований о возврате денежных средств составило 707, о ремонте или замене бракованного товара – 393, о восстановлении прав в случае некачественного обслуживания – 431, прочих – 227.Кроме того, 67% жалоб пришлось на сектор оптовой и розничной торговли, 11% – на транспорт и складирование, 3% – на сферу искусства, отдыха и развлечений, 19% – на прочие виды деятельности.Как подать жалобуВ случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и направить ее на электронный адрес consumer@gcca.gov.ge. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии – 15 20.В случае подтверждения факта нарушения или неисполнения решения агентства в установленный срок на предпринимателя налагается штраф, размер которого не может превышать 2% его годового оборота за предыдущий финансовый год. При этом минимальная сумма штрафа составляет 600 лари.Повторное нарушение прав потребителей в течение 12 месяцев влечет удвоение штрафа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

тбилиси

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, аджария, тбилиси, имерети