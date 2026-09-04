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Армия России освободила два населенных пункта в ДНР

Армия России освободила два населенных пункта в ДНР

Sputnik Грузия

Никаноровка была взята под контроль бойцами группировки войск "Юг", а Грузское — "Центр" 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T12:27+0400

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россия

минобороны рф

политика

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Российские ВС взяли под контроль два населенных пункта в ДНР — Никаноровку и Грузское, сообщает Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, Никаноровку заняли подразделения Южной группировки войск, а Грузское — подразделения группировки войск "Центр".Село Грузское находится в Красноармейском районе недалеко от границы с Краматорским районом. Никаноровка — в Покровском районе Донецкой области.На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Ижевка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, минобороны рф, политика, украина, обострение ситуации вокруг украины