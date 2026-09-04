https://sputnik-georgia.ru/20260904/chto-stalo-prichinoy-rosta-inflyatsii-v-gruzii--otvet-zamministra-300444834.html

Что стало причиной роста инфляции в Грузии – ответ замминистра

Что стало причиной роста инфляции в Грузии – ответ замминистра

Sputnik Грузия

Рост цен – это глобальный и неизбежный процесс, однако без экономического развития нулевая инфляция станет для государства губительной, заявил замминистра 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T20:58+0400

2026-09-04T20:58+0400

2026-09-04T20:58+0400

грузия

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министерство финансов грузии

инфляция

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Существенное удорожание нефти на мировых рынках и рост коммунальных расходов стали ключевыми факторами ускорения инфляции в Грузии, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", годовая инфляция (август 2026 года к августу 2025 года) в Грузии составила 5,6% при целевом показателе 3%. По его словам, в этом году следует ожидать, что инфляция будет постепенно снижаться, и к концу года средний показатель составит примерно 5%. В следующем году тенденция к снижению этого процесса продолжится. Какауридзе подчеркнул, что экономический рост является главным гарантом увеличения доходов страны и каждого ее гражданина, что позволяет перекрывать негативные последствия инфляции. По его словам, рост цен – это глобальный и неизбежный процесс, однако без экономического развития нулевая инфляция станет для государства губительной. Замминистра финансов отметил, что оптимально удерживать инфляцию на целевом уровне в 3%. "На сегодняшний день инфляция выше своего целевого показателя, однако со следующего года, мы думаем, она вернется к 3-процентной отметке. Точно так же, по всей вероятности, и экономический рост не сможет оставаться таким высоким и постепенно вернется к своему естественному уровню, который составляет примерно 5,5%", – заявил Какауридзе. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года составил 7,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии, инфляция