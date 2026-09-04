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Электронные госуслуги и ИИ: Грузия расширяет цифровое сотрудничество с Японией

Электронные госуслуги и ИИ: Грузия расширяет цифровое сотрудничество с Японией

Sputnik Грузия

Стороны планируют сотрудничать в развитии цифровых госуслуг, внедрении новых технологий и ответственном использовании искусственного интеллекта 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T12:52+0400

2026-09-04T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Японский опыт цифрового управления поможет Грузии развивать электронные госуслуги и цифровую экономику – Тбилиси и Токио подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации.Документ подписали заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани и парламентский заместитель министра цифровой трансформации Японии Хидэто Кавасаки. Меморандум предусматривает сотрудничество между Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Цифровым агентством Японии в сфере цифровизации."Для нас особенно ценен опыт такой страны, как Япония, которая обладает значительным практическим опытом как в сфере цифрового управления, так и в развитии передовых технологий и их интеграции в экономические и общественные процессы", – заявила Иоселиани.По ее словам, правительство Грузии ставит целью создание современной, безопасной и инновационной цифровой экосистемы. Она должна охватывать дальнейшее совершенствование государственных услуг, укрепление цифровой экономики, внедрение новых технологий и ответственное использование искусственного интеллекта.Отдельное внимание планируется уделить расширению сотрудничества между государственным и частным секторами.По информации Минэкономики, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере цифровых технологий и определили конкретные направления, проекты и мероприятия, над которыми будут работать грузинская и японская стороны.В ведомстве отметили, что одним из основных направлений Стратегии развития цифровой экономики и информационного общества Грузии на 2025-2030 годы является дальнейшее развитие цифрового управления и ориентированных на граждан цифровых государственных услуг.В этой связи грузинская сторона считает важным использование японского опыта в развитии цифрового управления и внедрении современных технологий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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