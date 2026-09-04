https://sputnik-georgia.ru/20260904/gruzinskaya-dochka-socar-nachala-import-italyanskogo-benzina-300445649.html

Грузинская дочка SOCAR начала импорт итальянского бензина

Грузинская дочка SOCAR начала импорт итальянского бензина

Sputnik Грузия

Первая партия топлива, соответствующего европейскому стандарту EN 228, была доставлена морским путем 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T22:04+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Дочерняя структура государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Georgia Petroleum впервые поставила в Грузию 5 тыс. тонн высококачественного бензина от Italiana Petroli, которая также входит в группу SOCAR, сообщила пресс-служба компании.Первая партия топлива, соответствующего европейскому стандарту EN 228, была доставлена морским путем. Это первая прямая коммерческая операция между двумя структурами после завершения сделки по приобретению SOCAR 99,82% акций итальянской компании.SOCAR завершила покупку контрольного пакета акций Italiana Petroli 8 мая 2026 года. Компания работает в Грузии с 2006 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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