https://sputnik-georgia.ru/20260904/gruzinskaya-dochka-socar-nachala-import-italyanskogo-benzina-300445649.html
Грузинская дочка SOCAR начала импорт итальянского бензина
Грузинская дочка SOCAR начала импорт итальянского бензина
Sputnik Грузия
Первая партия топлива, соответствующего европейскому стандарту EN 228, была доставлена морским путем 04.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-04T22:04+0400
2026-09-04T22:04+0400
2026-09-04T22:04+0400
грузия
новости
экономика
азербайджан
socar
бензин
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275112755_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_a6ddf24cd63bcbc2bb792efed4798aa0.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Дочерняя структура государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Georgia Petroleum впервые поставила в Грузию 5 тыс. тонн высококачественного бензина от Italiana Petroli, которая также входит в группу SOCAR, сообщила пресс-служба компании.Первая партия топлива, соответствующего европейскому стандарту EN 228, была доставлена морским путем. Это первая прямая коммерческая операция между двумя структурами после завершения сделки по приобретению SOCAR 99,82% акций итальянской компании.SOCAR завершила покупку контрольного пакета акций Italiana Petroli 8 мая 2026 года. Компания работает в Грузии с 2006 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275112755_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4f0784c07aed91103ac6088fa9646092.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, азербайджан, socar, бензин
грузия, новости, экономика, азербайджан, socar, бензин
Грузинская дочка SOCAR начала импорт итальянского бензина
Первая партия топлива, соответствующего европейскому стандарту EN 228, была доставлена морским путем
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Дочерняя структура государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Georgia Petroleum впервые поставила в Грузию 5 тыс. тонн высококачественного бензина от Italiana Petroli, которая также входит в группу SOCAR, сообщила пресс-служба компании.
Первая партия топлива, соответствующего европейскому стандарту EN 228, была доставлена морским путем. Это первая прямая коммерческая операция между двумя структурами после завершения сделки по приобретению SOCAR 99,82% акций итальянской компании.
"Объединение опыта Italiana Petroli в области нефтепереработки и контроля качества с международной инфраструктурой SOCAR создает возможности для диверсификации поставок топлива на грузинском рынке", – заявил директор SOCAR Georgia Petroleum Нодар Канчавели.
SOCAR завершила покупку контрольного пакета акций Italiana Petroli 8 мая 2026 года. Компания работает в Грузии с 2006 года.