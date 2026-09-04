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Как изменились цены в Грузии – данные за август

Как изменились цены в Грузии – данные за август

Sputnik Грузия

Годовая инфляция в августе ускорилась до 5,6%, почти вдвое превысив целевой показатель Нацбанка 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Годовая инфляция (август 2026 года к августу 2025 года) в Грузии составила 5,6% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За предыдущие месяцы годовая инфляция в Грузии составила 4,8% (январь 2026 года к январю 2025 года), 4,6% (февраль 2026 года к февралю 2025 года), 4,3% (март 2026 года к марту 2025 года), 5,9% (апрель 2026 года к апрелю 2025 года), 5,7% (май 2026 года к маю 2025 года), 5,8% (июнь 2026 года к июню 2025 года), 5,5% (июль 2026 года к июлю 2025 года).Больше всего в августе цены выросли на транспорт – на 15,2%, коммунальные услуги – на 8,5%, услуги гостиниц и ресторанов – на 6,8%, алкогольную и табачную продукцию – на 5,5%, здравоохранение – на 5,2%, продовольствие и безалкогольные напитки – на 5,0%, образование – на 2,4%, отдых и развлечения – на 1,5%, а также одежду и обувь – на 0,6%.Снизились цены на связь – на 7,5%, а также на мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом – на 1,8%.В августе 2026 года по сравнению с июлем 2026 года уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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