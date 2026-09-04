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Мефедрон, метадон и 4 кг марихуаны: в Грузии задержали семь человек
Мефедрон, метадон и 4 кг марихуаны: в Грузии задержали семь человек
Sputnik Грузия
Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии 04.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-04T15:55+0400
2026-09-04T15:55+0400
2026-09-04T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали по обвинению в наркопреступлениях семь человек, среди которых есть как граждане Грузии, так и иностранцы, говорится в сообщении МВД Грузии.В ходе обысков личных вещей и временных мест проживания обвиняемых, а также указанных ими мест правоохранители изъяли подготовленные к реализации особо крупные партии различных наркотиков и психотропных веществ.В том числе были изъяты мефедрон, метадон, до четырех килограммов марихуаны, 21 куст каннабиса и 323 таблетки прегабалина.По данным МВД, среди задержанных есть лица, для выявления которых полиция осуществила замену посылок, отправленных на их имя. В результате правоохранители изъяли особо крупные партии наркотических средств.Кроме того, в ходе следственных мероприятий были обнаружены материалы для фасовки наркотиков и огнестрельное оружие.Задержанным предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, содействии их реализации, а также незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Мефедрон, метадон и 4 кг марихуаны: в Грузии задержали семь человек
Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали по обвинению в наркопреступлениях семь человек, среди которых есть как граждане Грузии, так и иностранцы, говорится в сообщении МВД Грузии.
В ходе обысков личных вещей и временных мест проживания обвиняемых, а также указанных ими мест правоохранители изъяли подготовленные к реализации особо крупные партии различных наркотиков и психотропных веществ.
В том числе были изъяты мефедрон, метадон, до четырех килограммов марихуаны, 21 куст каннабиса и 323 таблетки прегабалина.
По данным МВД, среди задержанных есть лица, для выявления которых полиция осуществила замену посылок, отправленных на их имя. В результате правоохранители изъяли особо крупные партии наркотических средств.
Кроме того, в ходе следственных мероприятий были обнаружены материалы для фасовки наркотиков и огнестрельное оружие.
Задержанным предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, содействии их реализации, а также незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.