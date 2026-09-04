https://sputnik-georgia.ru/20260904/minekonomiki-gruzii-zayavilo-o-rekordnykh-pokazatelyakh-biznes-sektora-300434859.html

Минэкономики Грузии заявило о рекордных показателях бизнес-сектора

Минэкономики Грузии заявило о рекордных показателях бизнес-сектора

Sputnik Грузия

Число занятых в бизнес-секторе во втором квартале выросло на 32,7 тысячи человек и достигло рекордных 828,4 тысячи 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T13:53+0400

2026-09-04T13:53+0400

2026-09-04T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Бизнес-сектор Грузии во втором квартале продемонстрировал рекордный рост оборота и выпуска продукции, при этом позитивная динамика зафиксирована как на крупных, так и на малых и средних предприятиях, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года общий оборот предприятий достиг 67,5 миллиарда лари, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме того, общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении составил 25,7 миллиарда лари, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года."Параллельно с высоким экономическим ростом продолжаются позитивные тенденции в статистике бизнес-сектора. В частности, в разрезе второго квартала рекордными являются как оборот, так и выпуск бизнес-сектора. Примечательно, что рост выпуска фиксируется не только на крупных, но и на средних и малых предприятиях", – заявил Цинцадзе.Цинцадзе отметил, что среднемесячная заработная плата увеличилась на 6,6% и превышает 2471 лари."Данная статистика еще раз подтверждает, что правительство Грузии проводит правильную, последовательную и предсказуемую экономическую политику, которая в конечном итоге отражается на росте конкурентоспособности бизнес-сектора", – сказал он.По словам замминистра, у государства есть конкретные механизмы, и оно активно поддерживает развитие частного сектора. С помощью различных диверсифицированных инструментов или программ правительство целенаправленно помогает как средним, так и малым предпринимателям стать более конкурентоспособными.Кроме того, по оценке Цинцадзе, эти экономические тенденции и показатели отражаются на росте числа занятых.По его словам, показатель занятости во втором квартале является рекордным: число занятых увеличилось на 32 700 человек и превысило 828 тысяч.Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество рабочих мест увеличилось почти во всех секторах экономики."Наша задача – еще больше улучшить инвестиционную и бизнес-среду в стране, что в конечном итоге создает привлекательные условия для международных и местных инвесторов для осуществления инвестиций в Грузии. Это позитивно отражается на показателях экономического роста и, в конечном счете, обеспечивает ускорение экономического роста страны", – отметил он.Согласно данным "Сакстата", число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2026 года в Грузии составило 828,4 тысячи человек, что на 4,1% больше, чем в апреле-июне 2025 года. Из общего количества занятых 56,2% составляют мужчины, а 43,8% – женщины.Число нанятых работников в бизнес-секторе выросло во втором квартале на 3,1% и составило 768,6 тысячи человек. Их среднемесячная зарплата составила 2 471,5 лари, что на 153,8 лари больше, чем во втором квартале 2025 года. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 944,9 лари (+161,4 лари).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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