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Партнерство, туризм и инвестиции: мэр Тбилиси встретился с делегацией Израиля

Партнерство, туризм и инвестиции: мэр Тбилиси встретился с делегацией Израиля

Sputnik Грузия

Тбилиси и Иерусалим являются городами-побратимами, имеющими особые историко-культурные связи 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T23:12+0400

2026-09-04T23:12+0400

2026-09-04T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузия и Израиль обсудили перспективы углубления 26-вековой дружбы, безопасность израильских туристов и защиту инвестиций в Грузии, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси. Мэр Тбилиси Каха Каладзе провел ознакомительную встречу с израильской делегацией во главе с замглавой МИД Израиля Мишелем Бускилой. На встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя. Стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления дружеских и партнерских отношений между странами. Был подчеркнут тот факт, что Тбилиси и Иерусалим являются городами-побратимами, имеющими особые историко-культурные связи, и выражена надежда, что в будущем сотрудничество станет еще более тесным. "Мы готовы к партнерству, и Грузия не раз на деле доказывала, что является надежным партнером. Мы внимательно следим за событиями на Ближнем Востоке и приветствуем каждые шаг и усилие, направленные на достижение мира", – отметил мэр Тбилиси. По словам Каладзе, Грузия также находится в сложном регионе, поэтому главная задача правительства – неуклонная защита интересов Грузии, чтобы страна не стала мишенью для интересов крупных государств. Со своей стороны, Мишель Бускила отметил, что Израиль поддерживает территориальную целостность Грузии и приветствует шаги, направленные на укрепление и развитие Грузии. "Я хочу передать вам послание от нашей страны и премьер-министра о том, что мы поддерживаем территориальную целостность Грузии. Верю, что ваша страна будет развиваться еще больше", – сказал Бускила. Бускила отметил позитивные перспективы для дальнейшего укрепления отношений между народами двух стран. Он подчеркнул, что граждане Израиля высоко ценят Грузию, охотно выбирают ее для туризма и чувствуют себя здесь в безопасности. Кроме того, по его словам, израильская сторона проявляет большой интерес к инвестициям благодаря простоте ведения бизнеса и надежной защите предпринимательства в Грузии. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, политика, тбилиси, израиль, иерусалим, каха каладзе