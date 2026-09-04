https://sputnik-georgia.ru/20260904/risk-krupnogo-konflikta-v-evrazii-realen---dannye-svr-o-strategii-zapada-300446051.html

Риск крупного конфликта в Евразии реален - данные СВР о стратегии Запада

Риск крупного конфликта в Евразии реален - данные СВР о стратегии Запада

Sputnik Грузия

По версии СВР России, Запад рассматривает постсоветское пространство как арену противостояния с Россией и Китаем, на случай исчерпания мобилизационного... 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T14:25+0400

2026-09-04T14:25+0400

2026-09-04T20:27+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен - Sputnik. Запад рассматривает постсоветское пространство как арену противостояния с Россией и Китаем и стремится ослабить исторические и географические связи между странами Евразии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.По данным СВР России, западные страны фактически отказывают государствам постсоветского пространства в самостоятельной геополитической роли, рассматривая регион как буферную зону в противостоянии с новыми центрами силы.В СВР России также считают, что европейские страны предпринимают усилия для дестабилизации ситуации в государствах СНГ. Одним из направлений этого противостояния Нарышкин назвал историческую политику."Настоящим полем битвы становится историческая память. Западники поставили перед собой агрессивную цель, цитирую: “преодолеть исторически и географически обусловленную взаимосвязь евразийских стран друг с другом”", — заявил глава СВР.Украина как "план А"Отдельный блок выступления Нарышкина был посвящен Украине. По данным СВР России, в НАТО считают дальнейшее затягивание украинского конфликта способом ограничить военный, технический и мобилизационный потенциал России.Нарышкин заявил, что такой подход фактически предполагает использование Украины для стратегического истощения России.Однако реализации этого сценария, по версии СВР, препятствует демографическая ситуация на Украине.Нарышкин заявил, что Украина занимает первое место в Европе по уровню смертности и одновременно имеет самую низкую рождаемость. Он сослался на официальные данные украинского Минюста, согласно которым в 2026 году число родившихся будет в четыре раза меньше числа умерших."По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года", — заявил директор СВР.Милитаризация Европы как "план Б"На случай исчерпания мобилизационных возможностей Украины европейские страны готовят другой сценарий — масштабную милитаризацию самой Европы."По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейцами план “Б” — милитаризация самой Европы", — сказал Нарышкин.Глава СВР заявил, что тезис об угрозе со стороны России используется в Европе для увеличения военных расходов, перестройки промышленности и модернизации инфраструктуры.В этом контексте Нарышкин напомнил и о принятой Францией в марте концепции расширенного ядерного сдерживания, предполагающей обсуждение возможности распространения французского ядерного потенциала на европейских союзников.При этом глава СВР выразил сомнение в готовности европейского общества к масштабному военному конфликту."Европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на Востоке. Оно слишком изнежено и извращено", — заявил Нарышкин.Россия, Китай, Иран и КНДРПротивостояние Запада выходит далеко за рамки отношений с Москвой. Нарышкин заявил, что западные спецслужбы объединяют Россию, Китай, Иран и КНДР в новую группу противников."Вместо того, чтобы направить силы на решение этих внутренних проблем, европейские элиты идут по пути эскалации отношений с суверенными евразийскими державами. Изобретена новая, так называемая, “ось зла” и, как называют ее западные спецслужбы, “ось потрясений” в составе Китая, России, Ирана и Северной Кореи", — сказал директор СВР.В этой логике, согласно докладу, постсоветское пространство приобретает особое значение как территория между Россией, Китаем и европейскими странами. Именно поэтому в СВР связывают происходящие в странах СНГ политические процессы с более широким геополитическим противостоянием.Риск дальнейшей эскалацииНарышкин также затронул риск дальнейшего усиления конфронтации между Россией и Западом. В качестве исторического примера успешной деэскалации он привел Карибский кризис, когда СССР и США смогли пойти на взаимные уступки и избежать прямого военного столкновения.При этом директор СВР выразил сомнение, что сегодняшние западные лидеры готовы к подобным решениям."У нас есть определенные основания сомневаться в том, что на современном Западе, особенно в Европе, остались государственные деятели, способные на столь же решительные и ответственные шаги", — заявил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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