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https://sputnik-georgia.ru/20260904/risk-krupnogo-konflikta-v-evrazii-realen---dannye-svr-o-strategii-zapada-300446051.html
Риск крупного конфликта в Евразии реален - данные СВР о стратегии Запада
Риск крупного конфликта в Евразии реален - данные СВР о стратегии Запада
Sputnik Грузия
По версии СВР России, Запад рассматривает постсоветское пространство как арену противостояния с Россией и Китаем, на случай исчерпания мобилизационного... 04.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-04T14:25+0400
2026-09-04T20:27+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен - Sputnik. Запад рассматривает постсоветское пространство как арену противостояния с Россией и Китаем и стремится ослабить исторические и географические связи между странами Евразии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.По данным СВР России, западные страны фактически отказывают государствам постсоветского пространства в самостоятельной геополитической роли, рассматривая регион как буферную зону в противостоянии с новыми центрами силы.В СВР России также считают, что европейские страны предпринимают усилия для дестабилизации ситуации в государствах СНГ. Одним из направлений этого противостояния Нарышкин назвал историческую политику."Настоящим полем битвы становится историческая память. Западники поставили перед собой агрессивную цель, цитирую: “преодолеть исторически и географически обусловленную взаимосвязь евразийских стран друг с другом”", — заявил глава СВР.Украина как "план А"Отдельный блок выступления Нарышкина был посвящен Украине. По данным СВР России, в НАТО считают дальнейшее затягивание украинского конфликта способом ограничить военный, технический и мобилизационный потенциал России.Нарышкин заявил, что такой подход фактически предполагает использование Украины для стратегического истощения России.Однако реализации этого сценария, по версии СВР, препятствует демографическая ситуация на Украине.Нарышкин заявил, что Украина занимает первое место в Европе по уровню смертности и одновременно имеет самую низкую рождаемость. Он сослался на официальные данные украинского Минюста, согласно которым в 2026 году число родившихся будет в четыре раза меньше числа умерших."По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года", — заявил директор СВР.Милитаризация Европы как "план Б"На случай исчерпания мобилизационных возможностей Украины европейские страны готовят другой сценарий — масштабную милитаризацию самой Европы."По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейцами план “Б” — милитаризация самой Европы", — сказал Нарышкин.Глава СВР заявил, что тезис об угрозе со стороны России используется в Европе для увеличения военных расходов, перестройки промышленности и модернизации инфраструктуры.В этом контексте Нарышкин напомнил и о принятой Францией в марте концепции расширенного ядерного сдерживания, предполагающей обсуждение возможности распространения французского ядерного потенциала на европейских союзников.При этом глава СВР выразил сомнение в готовности европейского общества к масштабному военному конфликту."Европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на Востоке. Оно слишком изнежено и извращено", — заявил Нарышкин.Россия, Китай, Иран и КНДРПротивостояние Запада выходит далеко за рамки отношений с Москвой. Нарышкин заявил, что западные спецслужбы объединяют Россию, Китай, Иран и КНДР в новую группу противников."Вместо того, чтобы направить силы на решение этих внутренних проблем, европейские элиты идут по пути эскалации отношений с суверенными евразийскими державами. Изобретена новая, так называемая, “ось зла” и, как называют ее западные спецслужбы, “ось потрясений” в составе Китая, России, Ирана и Северной Кореи", — сказал директор СВР.В этой логике, согласно докладу, постсоветское пространство приобретает особое значение как территория между Россией, Китаем и европейскими странами. Именно поэтому в СВР связывают происходящие в странах СНГ политические процессы с более широким геополитическим противостоянием.Риск дальнейшей эскалацииНарышкин также затронул риск дальнейшего усиления конфронтации между Россией и Западом. В качестве исторического примера успешной деэскалации он привел Карибский кризис, когда СССР и США смогли пойти на взаимные уступки и избежать прямого военного столкновения.При этом директор СВР выразил сомнение, что сегодняшние западные лидеры готовы к подобным решениям."У нас есть определенные основания сомневаться в том, что на современном Западе, особенно в Европе, остались государственные деятели, способные на столь же решительные и ответственные шаги", — заявил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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россия, в мире, украина, китай, европа, снг, нато

Риск крупного конфликта в Евразии реален - данные СВР о стратегии Запада

14:25 04.09.2026 (обновлено: 20:27 04.09.2026)
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По версии СВР России, Запад рассматривает постсоветское пространство как арену противостояния с Россией и Китаем, на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины готовит "план Б" — милитаризацию Европы
ТБИЛИСИ, 4 сен - Sputnik. Запад рассматривает постсоветское пространство как арену противостояния с Россией и Китаем и стремится ослабить исторические и географические связи между странами Евразии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.
По данным СВР России, западные страны фактически отказывают государствам постсоветского пространства в самостоятельной геополитической роли, рассматривая регион как буферную зону в противостоянии с новыми центрами силы.
"Что касается постсоветского пространства в целом, то в документах западных разведок оно рассматривается прежде всего как арена противостояния Запада и новых центров силы. Иными словами, европейцы отказывают странам региона в подлинной геополитической субъектности, видят в них по сути буферную зону, контроль над которой позволит обеспечить стратегическое поражение экзистенциональных противников — России и Китая", — сказал Нарышкин.
В СВР России также считают, что европейские страны предпринимают усилия для дестабилизации ситуации в государствах СНГ. Одним из направлений этого противостояния Нарышкин назвал историческую политику.
"Настоящим полем битвы становится историческая память. Западники поставили перед собой агрессивную цель, цитирую: “преодолеть исторически и географически обусловленную взаимосвязь евразийских стран друг с другом”", — заявил глава СВР.

Украина как "план А"

Отдельный блок выступления Нарышкина был посвящен Украине. По данным СВР России, в НАТО считают дальнейшее затягивание украинского конфликта способом ограничить военный, технический и мобилизационный потенциал России.
Нарышкин заявил, что такой подход фактически предполагает использование Украины для стратегического истощения России.
"Эта фраза звучит как явка с повинной. А кто же был инициатором этого конфликта? Кто вынудил киевский режим на агрессию против Донецкой и Луганской Народных Республик в июне 2014 года? Конечно, “мы” хотим, чтобы украинцы продолжали как можно больше убивать русских в расчете на стратегическое истощение нашей страны и ее последующее разграбление — это европейский план А в отношении России", — сказал Нарышкин.
Однако реализации этого сценария, по версии СВР, препятствует демографическая ситуация на Украине.
Нарышкин заявил, что Украина занимает первое место в Европе по уровню смертности и одновременно имеет самую низкую рождаемость. Он сослался на официальные данные украинского Минюста, согласно которым в 2026 году число родившихся будет в четыре раза меньше числа умерших.
"По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года", — заявил директор СВР.

Милитаризация Европы как "план Б"

На случай исчерпания мобилизационных возможностей Украины европейские страны готовят другой сценарий — масштабную милитаризацию самой Европы.
"По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейцами план “Б” — милитаризация самой Европы", — сказал Нарышкин.
Глава СВР заявил, что тезис об угрозе со стороны России используется в Европе для увеличения военных расходов, перестройки промышленности и модернизации инфраструктуры.
"Политики и стоящие за ними финансово-промышленные группы используют миф об угрозе с Востока для резкого роста военных расходов, перевода промышленности на военные рельсы, модернизации армии, дорожной и портовой инфраструктуры", — сказал он.
В этом контексте Нарышкин напомнил и о принятой Францией в марте концепции расширенного ядерного сдерживания, предполагающей обсуждение возможности распространения французского ядерного потенциала на европейских союзников.
При этом глава СВР выразил сомнение в готовности европейского общества к масштабному военному конфликту.
"Европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на Востоке. Оно слишком изнежено и извращено", — заявил Нарышкин.

Россия, Китай, Иран и КНДР

Противостояние Запада выходит далеко за рамки отношений с Москвой. Нарышкин заявил, что западные спецслужбы объединяют Россию, Китай, Иран и КНДР в новую группу противников.
"Вместо того, чтобы направить силы на решение этих внутренних проблем, европейские элиты идут по пути эскалации отношений с суверенными евразийскими державами. Изобретена новая, так называемая, “ось зла” и, как называют ее западные спецслужбы, “ось потрясений” в составе Китая, России, Ирана и Северной Кореи", — сказал директор СВР.
В этой логике, согласно докладу, постсоветское пространство приобретает особое значение как территория между Россией, Китаем и европейскими странами. Именно поэтому в СВР связывают происходящие в странах СНГ политические процессы с более широким геополитическим противостоянием.

Риск дальнейшей эскалации

Нарышкин также затронул риск дальнейшего усиления конфронтации между Россией и Западом. В качестве исторического примера успешной деэскалации он привел Карибский кризис, когда СССР и США смогли пойти на взаимные уступки и избежать прямого военного столкновения.
"История знает примеры, пусть и немногочисленные, благополучного выхода из спирали эскалации. Одним из наиболее ярких примеров является Карибский кризис, когда наша общая большая страна, Советский Союз, и Соединенные Штаты сумели пойти на взаимные уступки и удержать мир от ядерной войны", — сказал Нарышкин.
При этом директор СВР выразил сомнение, что сегодняшние западные лидеры готовы к подобным решениям.
"У нас есть определенные основания сомневаться в том, что на современном Западе, особенно в Европе, остались государственные деятели, способные на столь же решительные и ответственные шаги", — заявил он.
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