Риск крупного конфликта в Евразии реален - данные СВР о стратегии Запада
14:25 04.09.2026 (обновлено: 20:27 04.09.2026)
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкIX Московская конференция по международной безопасности
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov/
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По версии СВР России, Запад рассматривает постсоветское пространство как арену противостояния с Россией и Китаем, на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины готовит "план Б" — милитаризацию Европы
ТБИЛИСИ, 4 сен - Sputnik. Запад рассматривает постсоветское пространство как арену противостояния с Россией и Китаем и стремится ослабить исторические и географические связи между странами Евразии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.
По данным СВР России, западные страны фактически отказывают государствам постсоветского пространства в самостоятельной геополитической роли, рассматривая регион как буферную зону в противостоянии с новыми центрами силы.
"Что касается постсоветского пространства в целом, то в документах западных разведок оно рассматривается прежде всего как арена противостояния Запада и новых центров силы. Иными словами, европейцы отказывают странам региона в подлинной геополитической субъектности, видят в них по сути буферную зону, контроль над которой позволит обеспечить стратегическое поражение экзистенциональных противников — России и Китая", — сказал Нарышкин.
В СВР России также считают, что европейские страны предпринимают усилия для дестабилизации ситуации в государствах СНГ. Одним из направлений этого противостояния Нарышкин назвал историческую политику.
"Настоящим полем битвы становится историческая память. Западники поставили перед собой агрессивную цель, цитирую: “преодолеть исторически и географически обусловленную взаимосвязь евразийских стран друг с другом”", — заявил глава СВР.
Украина как "план А"
Отдельный блок выступления Нарышкина был посвящен Украине. По данным СВР России, в НАТО считают дальнейшее затягивание украинского конфликта способом ограничить военный, технический и мобилизационный потенциал России.
Нарышкин заявил, что такой подход фактически предполагает использование Украины для стратегического истощения России.
"Эта фраза звучит как явка с повинной. А кто же был инициатором этого конфликта? Кто вынудил киевский режим на агрессию против Донецкой и Луганской Народных Республик в июне 2014 года? Конечно, “мы” хотим, чтобы украинцы продолжали как можно больше убивать русских в расчете на стратегическое истощение нашей страны и ее последующее разграбление — это европейский план А в отношении России", — сказал Нарышкин.
Однако реализации этого сценария, по версии СВР, препятствует демографическая ситуация на Украине.
Нарышкин заявил, что Украина занимает первое место в Европе по уровню смертности и одновременно имеет самую низкую рождаемость. Он сослался на официальные данные украинского Минюста, согласно которым в 2026 году число родившихся будет в четыре раза меньше числа умерших.
"По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года", — заявил директор СВР.
Милитаризация Европы как "план Б"
На случай исчерпания мобилизационных возможностей Украины европейские страны готовят другой сценарий — масштабную милитаризацию самой Европы.
"По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейцами план “Б” — милитаризация самой Европы", — сказал Нарышкин.
Глава СВР заявил, что тезис об угрозе со стороны России используется в Европе для увеличения военных расходов, перестройки промышленности и модернизации инфраструктуры.
"Политики и стоящие за ними финансово-промышленные группы используют миф об угрозе с Востока для резкого роста военных расходов, перевода промышленности на военные рельсы, модернизации армии, дорожной и портовой инфраструктуры", — сказал он.
В этом контексте Нарышкин напомнил и о принятой Францией в марте концепции расширенного ядерного сдерживания, предполагающей обсуждение возможности распространения французского ядерного потенциала на европейских союзников.
При этом глава СВР выразил сомнение в готовности европейского общества к масштабному военному конфликту.
"Европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на Востоке. Оно слишком изнежено и извращено", — заявил Нарышкин.
Россия, Китай, Иран и КНДР
Противостояние Запада выходит далеко за рамки отношений с Москвой. Нарышкин заявил, что западные спецслужбы объединяют Россию, Китай, Иран и КНДР в новую группу противников.
"Вместо того, чтобы направить силы на решение этих внутренних проблем, европейские элиты идут по пути эскалации отношений с суверенными евразийскими державами. Изобретена новая, так называемая, “ось зла” и, как называют ее западные спецслужбы, “ось потрясений” в составе Китая, России, Ирана и Северной Кореи", — сказал директор СВР.
В этой логике, согласно докладу, постсоветское пространство приобретает особое значение как территория между Россией, Китаем и европейскими странами. Именно поэтому в СВР связывают происходящие в странах СНГ политические процессы с более широким геополитическим противостоянием.
Риск дальнейшей эскалации
Нарышкин также затронул риск дальнейшего усиления конфронтации между Россией и Западом. В качестве исторического примера успешной деэскалации он привел Карибский кризис, когда СССР и США смогли пойти на взаимные уступки и избежать прямого военного столкновения.
"История знает примеры, пусть и немногочисленные, благополучного выхода из спирали эскалации. Одним из наиболее ярких примеров является Карибский кризис, когда наша общая большая страна, Советский Союз, и Соединенные Штаты сумели пойти на взаимные уступки и удержать мир от ядерной войны", — сказал Нарышкин.
При этом директор СВР выразил сомнение, что сегодняшние западные лидеры готовы к подобным решениям.
"У нас есть определенные основания сомневаться в том, что на современном Западе, особенно в Европе, остались государственные деятели, способные на столь же решительные и ответственные шаги", — заявил он.