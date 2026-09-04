https://sputnik-georgia.ru/20260904/uitkoff-i-kushner-v-blizhayshie-dni-namereny-posetit-v-kiev-i-moskvu-300444079.html

Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни намерены посетить в Киев и Москву

Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни намерены посетить в Киев и Москву

Sputnik Грузия

Путин ранее заявлял, что договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T19:55+0400

2026-09-04T19:55+0400

2026-09-04T19:55+0400

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москва

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джаред кушнер

владимир путин

дональд трамп

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни намерены приехать в Киев и Москву, пишет RT со ссылкой на источник.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Уиткофф и Кушнер всегда желанные гости в России.Как отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава государства доверяет подходу американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в вопросе урегулирования украинского конфликта.Третьего сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России заявил, что шансы на мирное урегулирование украинского конфликта есть, но договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, киев, москва, украина, джаред кушнер, владимир путин, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины