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Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни намерены посетить в Киев и Москву
Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни намерены посетить в Киев и Москву
Sputnik Грузия
Путин ранее заявлял, что договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина 04.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-04T19:55+0400
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2026-09-04T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни намерены приехать в Киев и Москву, пишет RT со ссылкой на источник.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Уиткофф и Кушнер всегда желанные гости в России.Как отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава государства доверяет подходу американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в вопросе урегулирования украинского конфликта.Третьего сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России заявил, что шансы на мирное урегулирование украинского конфликта есть, но договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, киев, москва, украина, джаред кушнер, владимир путин, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, киев, москва, украина, джаред кушнер, владимир путин, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни намерены посетить в Киев и Москву
Путин ранее заявлял, что договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни намерены приехать в Киев и Москву, пишет RT со ссылкой на источник.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Уиткофф и Кушнер всегда желанные гости в России.
Как отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава государства доверяет подходу американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в вопросе урегулирования украинского конфликта.
Третьего сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России заявил, что шансы на мирное урегулирование украинского конфликта есть, но договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина.