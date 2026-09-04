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В Грузии изменят порог налога на имущество для физлиц

В Грузии изменят порог налога на имущество для физлиц

Sputnik Грузия

Законопроект будет принят в ускоренном порядке и поправки смогут вступить в силу уже в текущем году в отношении подлежащих к уплате сумм 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T17:57+0400

2026-09-04T17:57+0400

2026-09-04T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Реформа налога на имущество в Грузии на данном этапе затронет только физических лиц, для которых будет пересмотрен действующий налоговый порог в 40 тысяч лари, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе. На сегодняшний день налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари (15,3 тыс. долларов). Минфин в 2023 году анонсировал реформу, согласно которой налог на имущество больше не будет зависеть от уровня доходов. Кроме того, ранее министерство заявляло, что согласно реформе налог на имущество будет зависеть от площади, которую имеют компании или частные лица, а стоимость самого имущества будет определяться с учетом конкретных зон и стоимости квадратных метров. По словам Какауридзе, к реформированию коммерческого сектора власти планируют переходить постепенно, так как изменения в этой сфере технически реализовать гораздо сложнее. Замминистра пояснил, что планка в 40 тысяч лари сейчас действует как льгота для граждан Грузии, и в данный момент Минфин решает, на сколько именно ее увеличить. Он добавил, что для бизнеса условия пока не изменятся, а финальный проект для физлиц согласуют с парламентом к концу следующей недели. Замминистра отметил, что законопроект будет принят в ускоренном порядке, и поправки смогут вступить в силу уже в текущем году в отношении подлежащих к уплате сумм. Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия 31 августа заявил, что финансово-бюджетный комитет совместно с министерством финансов активно работает над тем, чтобы увеличить действующий на сегодняшний день порог налога на имущество для физических лиц, который составляет 40 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии, налоги