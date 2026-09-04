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В Грузии разработают план защиты побережья Черного моря – проект охватит девять участков
В Грузии разработают план защиты побережья Черного моря – проект охватит девять участков
Sputnik Грузия
Инженерные решения по защите девяти участков черноморского побережья должны разработать с учетом климатических рисков 04.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-04T18:58+0400
2026-09-04T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Побережье Черного моря в Грузии ждет масштабное инженерное обновление – власти объявили международный тендер на разработку проекта по защите и восстановлению береговой линии сразу на девяти приоритетных участках, включая Кобулети, сообщает Департамент автомобильных дорог.Проект реализуют в рамках программы "Развитие зеленых и инклюзивных региональных ворот" при финансовой поддержке Азиатского банка развития (ADB).Победитель международного тендера должен будет подготовить детальный инженерный проект (DED), который определит конкретные решения для защиты и восстановления побережья с учетом климатических рисков.Проект будет разработан как минимум для девяти приоритетных локаций вдоль грузинского побережья Черного моря. В их число входит и побережье Кобулети – одного из главных курортных районов страны.Документ должен определить инженерные решения, необходимые для реализации климатоустойчивых мероприятий по защите и восстановлению береговой линии.На подготовку проекта победителю тендера отведут девять месяцев.Заинтересованные компании должны представить свои тендерные предложения до 2 октября 2026 года включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, кобулети, черное море
экономика, грузия, новости, кобулети, черное море
В Грузии разработают план защиты побережья Черного моря – проект охватит девять участков
Инженерные решения по защите девяти участков черноморского побережья должны разработать с учетом климатических рисков
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Побережье Черного моря в Грузии ждет масштабное инженерное обновление – власти объявили международный тендер на разработку проекта по защите и восстановлению береговой линии сразу на девяти приоритетных участках, включая Кобулети, сообщает Департамент автомобильных дорог.
Проект реализуют в рамках программы "Развитие зеленых и инклюзивных региональных ворот" при финансовой поддержке Азиатского банка развития (ADB).
Победитель международного тендера должен будет подготовить детальный инженерный проект (DED), который определит конкретные решения для защиты и восстановления побережья с учетом климатических рисков.
Проект будет разработан как минимум для девяти приоритетных локаций вдоль грузинского побережья Черного моря. В их число входит и побережье Кобулети – одного из главных курортных районов страны.
Документ должен определить инженерные решения, необходимые для реализации климатоустойчивых мероприятий по защите и восстановлению береговой линии.
На подготовку проекта победителю тендера отведут девять месяцев.
Заинтересованные компании должны представить свои тендерные предложения до 2 октября 2026 года включительно.