https://sputnik-georgia.ru/20260904/vykhlopy-pod-kontrolem-v-gruzii-za-tri-goda-vyyavili-bolee-20-tysyach-narusheniy-300434686.html

Выхлопы под контролем: в Грузии за три года выявили более 20 тысяч нарушений

Выхлопы под контролем: в Грузии за три года выявили более 20 тысяч нарушений

Sputnik Грузия

За восемь месяцев 2026 года число выявленных нарушений норм выбросов уже превысило показатель за весь 2025 год 04.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-04T14:54+0400

2026-09-04T14:54+0400

2026-09-04T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В Грузии за три года мониторинга выявлено более 20,7 тысячи случаев несоответствия выбросов автотранспортных средств установленным нормам, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора.Контроль выбросов автомобилей на дорогах Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми проводится с 4 сентября 2023 года с целью сокращения загрязнения атмосферного воздуха транспортным сектором.За весь период сотрудники департамента выявили 20 727 нарушений. На Тбилиси приходится 11 273 случая, на Батуми – 3627, на Кутаиси – 3366, а на Рустави – 2461.Большинство нарушений – 18 032 случая – совершили физические лица, еще 2695 пришлись на юридических лиц.По видам транспорта чаще всего нарушителями оказывались владельцы легковых автомобилей – 12 109 случаев. Еще 7905 нарушений выявлено у микроавтобусов, 694 – у грузовых автомобилей, 18 – у автобусов и одно – у экскаватора.В департаменте отметили, что количество выявленных нарушений растет в том числе благодаря усилению контроля. После анализа результатов первых месяцев мониторинга было увеличено количество экипажей, приобретены гибридные автомобили и измерительные приборы. Сотрудники также проходят регулярную переподготовку.В результате в 2024 году было выявлено 5562 нарушения норм выбросов, в 2025 году – 6016, а за первые восемь месяцев 2026 года – уже 6105 нарушений. При этом 743 нарушения были зафиксированы только в августе.Спустя три года после начала мониторинга в структуре департамента создана отдельная служба контроля выхлопов. Как отметили в ведомстве, это позволит повысить эффективность и оперативность контроля за выбросами автотранспортных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, департамент природоохранного надзора, тбилиси, рустави, кутаиси