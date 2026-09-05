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Глава МИД Грузии и посол Германии обсудили двусторонние отношения и евроинтеграцию

Глава МИД Грузии и посол Германии обсудили двусторонние отношения и евроинтеграцию

Sputnik Грузия

Бочоришвили пожелала Фосс успехов в ее будущей деятельности и выразила надежду, что она внесет позитивный вклад в развитие отношений между двумя странами 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T13:04+0400

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2026-09-05T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Вопросы двустороннего сотрудничества Грузии и Германии, повестку взаимоотношений Грузии с Евросоюзом, а также текущие вызовы безопасности в регионе обсудили глава МИД Грузии Мака Бочоришвили и новый посол Германии в Тбилиси Барбара Фосс, сообщил МИД Грузии. По информации ведомства, вице-премьер и глава МИД Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Грузии Барбарой Фосс. "Стороны обсудили текущие процессы в Грузии и регионе. Были подчеркнуты вызовы безопасности и важность мира", – говорится в сообщении. Бочоришвили пожелала послу Германии успехов в ее будущей деятельности и выразила надежду, что она внесет позитивный вклад в развитие отношений между двумя странами. Германия назначила нового посла в Грузии в середине августа 2026 года. На этой должности Фосс сменила Петера Фишера, который занимал пост посла Германии в Грузии с 2022 года и завершил дипломатическую миссию в июне 2026 года. После назначения Фосс заявила, что сохраняющаяся напряженность осложняет отношения Германии и Евросоюза с Грузией. Вместе с тем, по ее словам, активная поддержка Германией демократического и проевропейского курса Грузии остается неизменной. Немецкий дипломат и "Грузинская мечта" В последнее время отношения между Грузией и Германией оставляли желать лучшего. Власти Грузии неоднократно обвиняли Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, подстрекательстве, а также в поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне правительство Германии и представительство ЕС в Грузии неизменно поддерживали своего дипломата. В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года Министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и заключать кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря Фишер на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых счел ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его". В феврале 2025 года Фишер также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, которые, по мнению немецкой стороны, были "ответственны за репрессии" против митингующих во время акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260827/otnosheniya-na-fone-napryazhennosti-novyy-posol-germanii-nachala-rabotu-v-gruzii-300317980.html

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