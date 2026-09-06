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Батуми готовится принять два международных турнира по фигурному катанию
Батуми готовится принять два международных турнира по фигурному катанию
Sputnik Грузия
Тренеры многократных олимпийских чемпионов Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков приедут в Грузию для проведения трехдневного семинара 06.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-06T12:18+0400
2026-09-06T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Батумский ледовый дворец в течение месяца примет два международных турнира по фигурному катанию, сообщили в Федерации фигурного катания Грузии. Впервые 24-26 сентября страна примет этап молодежного Гран-при. В нем примут участие юные фигуристы из 37 стран мира. Следующий турнир пройдет 1-3 октября – чемпионат серии Challenger для взрослых. Грузию представит олимпийская сборная в полном составе. На турнир съедутся лучшие фигуристы из 27 стран мира. Кроме того, тренеры многократных олимпийских чемпионов Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков приедут в Грузию для проведения трехдневного семинара. Семинар пройдет в Батуми 27-29 сентября – между двумя международными соревнованиями. В семинаре смогут принять участие как начинающие, так и спортсмены высокого уровня. Занятия предназначены как для фигуристов, так и для тренеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260825/rossiyskie-figuristy-smenili-sportivnoe-grazhdanstvo-i-budut-vystupat-za-gruziyu-300281226.html
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спорт, грузия, новости, батуми, этери тутберидзе, фигурное катание
спорт, грузия, новости, батуми, этери тутберидзе, фигурное катание
Батуми готовится принять два международных турнира по фигурному катанию
Тренеры многократных олимпийских чемпионов Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков приедут в Грузию для проведения трехдневного семинара
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Батумский ледовый дворец в течение месяца примет два международных турнира по фигурному катанию, сообщили в Федерации фигурного катания Грузии.
Впервые 24-26 сентября страна примет этап молодежного Гран-при. В нем примут участие юные фигуристы из 37 стран мира.
Следующий турнир пройдет 1-3 октября – чемпионат серии Challenger для взрослых. Грузию представит олимпийская сборная в полном составе. На турнир съедутся лучшие фигуристы из 27 стран мира.
Кроме того, тренеры многократных олимпийских чемпионов Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков приедут в Грузию для проведения трехдневного семинара. Семинар пройдет в Батуми 27-29 сентября – между двумя международными соревнованиями.
В семинаре смогут принять участие как начинающие, так и спортсмены высокого уровня. Занятия предназначены как для фигуристов, так и для тренеров.