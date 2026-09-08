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Два землетрясения произошли на юге Грузии

Два землетрясения произошли на юге Грузии

Sputnik Грузия

Эпицентр землетрясения находился в селе Бежано, в 20 километрах к северо-востоку от города Ахалкалаки 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Два землетрясения произошли в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии с разницей примерно в 17 минут, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.Первые подземные толчки были зафиксированы в 08:52 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения находился в селе Бежано, в 20 километрах к северо-востоку от города Ахалкалаки. Магнитуда составила 4,2. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.Еще одно землетрясение произошло в 09:09. На этот раз эпицентр находился недалеко от села Алатумани, в 18 километрах к северу от Ахалкалаки. Магнитуда подземных толчков составила 3,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.Грузия – страна со средней сейсмической активностью. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети в Западной Грузии. Интенсивность в эпицентре составила 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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