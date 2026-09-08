https://sputnik-georgia.ru/20260908/gruziya-voshla-v-top-20-mirovykh-proizvoditeley-vina-300494668.html

Грузия вошла в ТОП-20 мировых производителей вина

Грузия вошла в ТОП-20 мировых производителей вина

Sputnik Грузия

Согласно рейтингу, если в 2024 году Грузия отставала от Китая, то в 2025 году она обогнала Китай, который переместился на 18-е место 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузия заняла 16-е место в мире по производству вина в 2025 году в рейтинге Американской ассоциации винных экономистов (AAWE). По данным Ассоциации, в прошлом году Грузия сохранила 16-е место с объемом производства 256 миллионов литров вина, несмотря на то, что за год увеличила производство на 20 миллионов литров. Согласно рейтингу, если в 2024 году Грузия отставала от Китая, то в 2025 году она обогнала Китай, который переместился на 18-е место. Между тем производство увеличила Бразилия, с 212 до 283 млн литров, и переместилась на 15-ю позицию. По данным Ассоциации, в 2025 году на Италию, Францию и Испанию суммарно приходилась почти половина мирового производства вина. Первое место в рейтинге занимает Италия с объемом производства 4,4 млрд литров и долей 20%. За ней следуют Франция – 3,6 млрд литров (16%) и Испания – 2,8 млрд литров (13%). В первую пятерку также входят США и Австралия. США в 2025 году произвели 2 млрд литров вина, а Австралия – 1,13 млрд литров. Традиция виноделия в Грузии Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, и виноделие занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 сортов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ изготовления вина в квеври (глиняных кувшинах) был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.А в 2017 году в Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, франция, италия, китай, юнеско, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноделие