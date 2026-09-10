https://sputnik-georgia.ru/20260910/rtveli-2026-v-gruzii-vo-vremya-sbora-urozhaya-vinograda-trudoustroyat-molodezh-300517397.html

Ртвели-2026: в Грузии во время сбора урожая винограда трудоустроят молодежь

Ртвели-2026: в Грузии во время сбора урожая винограда трудоустроят молодежь

Sputnik Грузия

Операторы обеспечат учет и обработку данных о сдаче винограда, прогноз урожая которого в этом году составляет 320 тысяч тонн 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T11:58+0400

2026-09-10T11:58+0400

2026-09-10T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Национальное агентство вина Грузии привлечет около 60 молодых специалистов для работы в координационном штабе и на винодельнях во время сбора урожая винограда "Ртвели-2026". Молодые операторы обеспечат учет и обработку данных о сдаче винограда, прогноз урожая которого в этом году составляет 320 тысяч тонн. "Молодые люди для трудоустройства на позицию оператора были отобраны на основе собеседований. В координационном штабе ртвели специалисты министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства провели для них тренинги, необходимые для работы", — говорится в сообщении Агентства. Часть трудоустроенной молодежи уже имеет опыт выполнения аналогичной работы со времен проведения ртвели в прошлые годы. Специальная электронная программа учета действует в стране с 2013 года. Она обеспечивает сбор полных и точных данных о сданном сырье, что критически важно для эффективного управления процессом и контроля качества вина. Ртвели 2026 Сбор урожая традиционно проходит в Грузии осенью. Он стартует в Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в высокогорных регионах страны, включая Рачу, родину легендарной "Хванчкары". В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем". В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда (на 5% больше, чем в 2024 году). Свои урожаи тогда сдали 22 тысячи фермеров, их совокупный доход составил 475 млн лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, кахети, виноград, виноградники, вино и виноделие грузии, ртвели архив