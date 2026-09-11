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Объемы денежных вкладов жителей Грузии исчисляются десятками миллиардов

Объемы денежных вкладов жителей Грузии исчисляются десятками миллиардов

Sputnik Грузия

В Грузии все больше жителей доверяют банкам свои накопления. Размеры частных вкладов продолжают устанавливать новые рекорды. 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T15:49+0400

2026-09-11T15:49+0400

2026-09-11T15:49+0400

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За год объем депозитов вырос на 20,9%. Всего же жители Грузиихранят на депозитах в банках страны 74 млрд лари (более $28 млрд). Только за один месяц, в июле, общая сумма депозитов возросла на 411 млн лари (около $157 млн).Депозиты иностранцев в банках Грузии также достигли рекордных показателей. Они хранят на своих счетах более 11 млрд лари (более 4,2 млрд долларов). Объем депозитов иностранцев за год возрос на 16,2%.

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