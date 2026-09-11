https://sputnik-georgia.ru/20260911/topuriya-gotov-k-vozvratu-v-oktagon--glava-ufc-300542999.html
Топурия готов к возвращению в октагон – глава UFC
Топурия готов к возвращению в октагон – глава UFC
Sputnik Грузия
Следующий бой может состояться все с тем же Джастином Гейджи или с Пэдди Пимблеттом 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T18:51+0400
2026-09-11T18:51+0400
2026-09-11T21:33+0400
спорт
новости
испания
тбилиси
илья топурия
ufc
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293960706_0:170:1368:940_1920x0_80_0_0_28fae03a3629798ccd5f49f4d4485968.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинский боец UFC, представляющий Испанию, Илия Топурия восстановился после тяжелого поражения от американца Джастина Гейджи и готов вернуться в октагон, заявил глава UFC Дана Уайт.По словам Уайта, представители UFC находятся в постоянном контакте с Топурия, однако окончательного решения о дате его возвращения и следующем сопернике пока нет. Среди возможных вариантов рассматриваются реванш с Гейджи и поединок с британцем Пэдди Пимблеттом.Топурия вернулся к подготовке после продолжительного перерыва, связанного с восстановлением после первого поражения в профессиональной карьере. Бой с Гейджи был остановлен после четвертого раунда. Из-за травм лица Топурия не смог выйти на заключительную пятиминутку. Грузинского бойца прямо из Белого дома отвезли в больницу.До этого поражения Топурия оставался непобежденным в смешанных единоборствах – 17 побед подряд.Топурия входит в число 11 бойцов в истории UFC, которым удалось завоевать чемпионские пояса в двух весовых категориях. В феврале 2024 года он стал чемпионом полулегкого дивизиона до 65 кг, а в июне 2025 года завоевал титул в легком весе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
испания
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293960706_0:42:1368:1068_1920x0_80_0_0_aa174dd43c413fe583e35c9bb9487ba7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, испания, тбилиси, илья топурия, ufc
спорт, новости, испания, тбилиси, илья топурия, ufc
Топурия готов к возвращению в октагон – глава UFC
18:51 11.09.2026 (обновлено: 21:33 11.09.2026)
Следующий бой может состояться все с тем же Джастином Гейджи или с Пэдди Пимблеттом
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинский боец UFC, представляющий Испанию, Илия Топурия восстановился после тяжелого поражения от американца Джастина Гейджи и готов вернуться в октагон, заявил глава UFC Дана Уайт.
По словам Уайта, представители UFC находятся в постоянном контакте с Топурия, однако окончательного решения о дате его возвращения и следующем сопернике пока нет. Среди возможных вариантов рассматриваются реванш с Гейджи и поединок с британцем Пэдди Пимблеттом.
"Наша команда постоянно поддерживает с ним связь. Пока мы ничего конкретного не запланировали, однако Илия готов к бою, соответственно, готовы и мы. Бой с Гейджи или Пэдди Пимблеттом звучит хорошо, и я не хочу исключать ни один из этих вариантов. Реванш с Гейджи был бы отличным, как и бой с Пэдди Пимблеттом", – заявил Уайт.
Топурия вернулся к подготовке после продолжительного перерыва, связанного с восстановлением после первого поражения в профессиональной карьере. Бой с Гейджи был остановлен после четвертого раунда. Из-за травм лица Топурия не смог выйти на заключительную пятиминутку. Грузинского бойца прямо из Белого дома отвезли в больницу.
До этого поражения Топурия оставался непобежденным в смешанных единоборствах – 17 побед подряд.
Топурия входит в число 11 бойцов в истории UFC, которым удалось завоевать чемпионские пояса в двух весовых категориях. В феврале 2024 года он стал чемпионом полулегкого дивизиона до 65 кг, а в июне 2025 года завоевал титул в легком весе.