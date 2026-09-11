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Топурия готов к возвращению в октагон – глава UFC

Топурия готов к возвращению в октагон – глава UFC

Sputnik Грузия

Следующий бой может состояться все с тем же Джастином Гейджи или с Пэдди Пимблеттом 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T18:51+0400

2026-09-11T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинский боец UFC, представляющий Испанию, Илия Топурия восстановился после тяжелого поражения от американца Джастина Гейджи и готов вернуться в октагон, заявил глава UFC Дана Уайт.По словам Уайта, представители UFC находятся в постоянном контакте с Топурия, однако окончательного решения о дате его возвращения и следующем сопернике пока нет. Среди возможных вариантов рассматриваются реванш с Гейджи и поединок с британцем Пэдди Пимблеттом.Топурия вернулся к подготовке после продолжительного перерыва, связанного с восстановлением после первого поражения в профессиональной карьере. Бой с Гейджи был остановлен после четвертого раунда. Из-за травм лица Топурия не смог выйти на заключительную пятиминутку. Грузинского бойца прямо из Белого дома отвезли в больницу.До этого поражения Топурия оставался непобежденным в смешанных единоборствах – 17 побед подряд.Топурия входит в число 11 бойцов в истории UFC, которым удалось завоевать чемпионские пояса в двух весовых категориях. В феврале 2024 года он стал чемпионом полулегкого дивизиона до 65 кг, а в июне 2025 года завоевал титул в легком весе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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