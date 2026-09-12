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Борьба с нелегалами в Грузии: задержаны 59 иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии: задержаны 59 иностранцев

Sputnik Грузия

Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились в стране без законных оснований 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T18:19+0400

2026-09-12T18:19+0400

2026-09-12T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней задержал 59 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщило МВД. Среди них – граждане Кении, Турции, России, Индии, Египта, Ганы, Эфиопии, Узбекистана, Филиппин, Судана, Камеруна, Китая и Азербайджана. Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились в стране без законных оснований. По данным ведомства, задержанные помещены в центр временного размещения, и в отношении них ведутся процедуры по выдворению. Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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мигранты, миграционная политика, миграция, трудовые мигранты, указы по миграции, миграционные новости грузии сегодня, государственная миграционная служба украины, грузия, новости, происшествия, турция, кения