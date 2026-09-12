https://sputnik-georgia.ru/20260912/obvinyaemogo-v-izmene-rodine-gruzinskogo-oppozitsionera-otpravili-v-zaklyuchenie-do-suda-300564401.html

Обвиняемого в измене родине грузинского оппозиционера отправили в заключение до суда

Обвиняемого в измене родине грузинского оппозиционера отправили в заключение до суда

Sputnik Грузия

Следствием, проведенным прокуратурой Грузии, достоверно исключены факты расстрела пленных со стороны представителей вооруженных сил Грузии или участников войны... 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T19:16+0400

2026-09-12T19:16+0400

2026-09-12T19:16+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения члену оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгию Барамидзе, обвиняемому в измене родине и в саботаже. Обвинение касается высказываний политика в июльском эфире программы Яго Хвичия "Рождение Грузии", где Барамидзе заявил, что в начале абхазской войны (1992-1993 гг.) грузинские военные не брали пленных, а расстреливали их на месте. По мнению стороны обвинения, этим высказыванием Барамидзе фактически обвинил армию Грузии в совершении тяжких военных преступлений и в нарушении международного гуманитарного права. Обвинение утверждает, что следствием, проведенным прокуратурой Грузии, достоверно исключены факты расстрела пленных со стороны представителей вооруженных сил Грузии или участников войны во время вооруженного конфликта. Также обвинение считает, что заявление Барамидзе нанесло ущерб международному авторитету и имиджу Грузии, поскольку из-за него возникли правовые и политические риски усиления и использования информационной кампании и юридических процедур против Грузии в международных инстанциях. Кроме того, по мнению обвинения, слова Барамидзе "навредили мирной политике Грузии и процессу примирения с пострадавшим от конфликта населением и помешали работе госведомств, в особенности Аппарата госминистра по вопросам примирения, сорвав механизмы восстановления доверия". Барамидзе, в случае подтверждения вины, грозит до четырех лет лишения свободы. В грузинском законодательстве статья "Измена Родине" – особый юридический статус, у которого нет собственного срока наказания. Она работает как отягчающий фактор и добавляется к основному обвинению (например, шпионажу или саботажу), если преступление нанесло ущерб национальной безопасности. В итоге подсудимый получает срок по базовой статье, но официально признается изменником интересов своей страны. Кто такой Георгий Барамидзе Георгий Барамидзе – один из известных грузинских политиков периода правления Михаила Саакашвили и многолетний член партии "Единое национальное движение". Политическую карьеру Барамидзе начал еще в начале 1990-х годов. Во время конфликта в Абхазии он руководил сначала гуманитарным штабом по помощи населению, а после – Госштабом по поиску пропавших и освобождению пленных. Он неоднократно избирался депутатом парламента Грузии, а после "революции роз" занимал ряд ключевых государственных должностей. В 2003-2004 годах Барамидзе возглавлял МВД Грузии, а в 2004 году — министерство обороны. В дальнейшем он был государственным министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в 2006-2012 гг. занимал пост вице-премьера Грузии. После прихода к власти "Грузинской мечты" Барамидзе продолжил политическую деятельность в оппозиции. В 2012-2016 годах он был депутатом и вице-спикером парламента Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260912/obvinennyy-v-izmene-rodine-baramidze-smozhet-zaschititsya-v-sude--deputat-gruzinskoy-mechty-300563167.html

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грузия, новости, политика, абхазия, тбилиси, яго хвичия, михаил саакашвили, единое национальное движение, тбилисский городской суд