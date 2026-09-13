https://sputnik-georgia.ru/20260913/frantsuzskiy-sad-i-biblioteka-kak-preobrazhaetsya-gruzinskoe-pomeste-levil-pod-parizhem-300561908.html

Французский сад и библиотека: как преображается грузинское поместье Левиль под Парижем?

Французский сад и библиотека: как преображается грузинское поместье Левиль под Парижем?

Sputnik Грузия

Реставрация исторического грузинского поместья во Франции близится к завершению: наряду с восстановлением зданий и сохранением исторического наследия Левиль... 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T19:48+0400

2026-09-13T19:48+0400

2026-09-13T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В пригороде Парижа в рамках реставрации и реконструкции грузинского поместья Левиль рядом с замком создали внутренний двор и новый сад во французском стиле – они полностью соответствуют историческому и архитектурному окружению поместья и общей концепции его развития.Одним из ключевых объектов обновленного Левиля станет библиотека – исторический архив поместья и современное научное пространство. При поддержке правительства Грузии в здании полностью отреставрировали библиотеку, а в мансарде оборудовали хранилище для книжного фонда. В работе также принимала участие Национальная библиотека Грузии.В расположенном рядом здании создается читальный зал, а также современный компьютерный кабинет. В библиотеке разместят мемориальные и тематические коллекции, экспозицию, посвященную истории библиотеки и типографии Левиля, а также современный электронный читальный зал.Собранные здесь материалы будут доступны грузинским и зарубежным исследователям и посетителям. Библиотека станет площадкой для изучения истории Грузии и грузинской эмиграции, научных дискуссий, а также сохранения и популяризации грузинского эмиграционного наследия.Центром обновленного поместья станет исторический замок, или шато. После полной реставрации он превращается в многофункциональный культурно-образовательный центр.В здании создадут выставочное пространство, где посетители смогут познакомиться с историей Первой Грузинской республики, жизнью политической эмиграции и деятельностью людей, которые сохраняли идею грузинской государственности за пределами страны. Здесь будут проходить постоянные и временные выставки, лекции, международные встречи и культурные мероприятия.Кроме того, в шато оборудуют резиденции для студентов и исследователей, которые будут приезжать в Левиль для культурной и образовательной работы. Сейчас реставрационные работы в грузинском поместье близятся к завершению. История Левиля началась в 1921 году, после установления советской власти в Грузии. Правительство Первой республики оказалось в эмиграции во Франции и приобрело расположенные примерно в 30 километрах от Парижа участок площадью пять гектаров и шато.Левиль стал не просто местом проживания грузинских эмигрантов, но и важным символом сохранения национальной идентичности. В 1928 году в так называемом "моральном завещании" было закреплено, что поместье принадлежит грузинскому народу и после восстановления независимости должно быть передано Грузии.Это условие было выполнено в 2016 году: поместье официально перешло в собственность Грузии после многолетних переговоров с французской стороной.В поместье Левиль во Франции разбили грузинский виноградник>>>В рамках масштабной программы полностью отреставрированы шато, библиотека и административное здание. На территории также появились грузинский ода-дом и оранжерея, был разбит грузинский виноградник и фруктовый сад. В феврале 2026 года в Левиле также высадили около тысячи квадратных метров винограда сортов ркацители и саперави.Сейчас завершается создание творческих ателье для художников, благоустройство французского сада, коммуникаций и внешней инфраструктуры.После завершения работ обновленный Левиль должен стать центром грузинской культуры и науки в Европе, где историческая память будет сочетаться с современными образовательными и творческими проектами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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поместье левиль, культура, грузия, новости, франция, париж