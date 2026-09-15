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Финансовая грамотность населения Грузии: слабое звено? - видео
Финансовая грамотность населения Грузии: слабое звено? - видео
Sputnik Грузия
Кредиты стали привычной частью жизни жителей Грузии – ипотека, рассрочки, потребительские займы и кредитные карты. Однако вместе с объемом кредитования растет... 15.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-15T17:47+0400
2026-09-15T17:47+0400
2026-09-15T17:47+0400
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Последнее масштабное международное исследование среди взрослого населения Грузии показало: уровень финансовой грамотности в стране составлял 12,1 балла из 21 возможного — ниже среднего международного показателя.Слабым местом остаются долгосрочное планирование и отношение к деньгам. Для повышения финансовой грамотности в стране действует национальная стратегия финансового образования, разработанная Нацбанком. Ее задача – научить потребителей принимать более взвешенные решения и не превращать доступный кредит в долговую проблему.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , коммерческие банки, финансы, грузия, общество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , коммерческие банки, финансы, грузия, общество, видео
Финансовая грамотность населения Грузии: слабое звено? - видео
Кредиты стали привычной частью жизни жителей Грузии – ипотека, рассрочки, потребительские займы и кредитные карты. Однако вместе с объемом кредитования растет и значение финансовой грамотности.
Последнее масштабное международное исследование среди взрослого населения Грузии показало: уровень финансовой грамотности в стране составлял 12,1 балла из 21 возможного — ниже среднего международного показателя.
Слабым местом остаются долгосрочное планирование и отношение к деньгам. Для повышения финансовой грамотности в стране действует национальная стратегия финансового образования, разработанная Нацбанком. Ее задача – научить потребителей принимать более взвешенные решения и не превращать доступный кредит в долговую проблему.