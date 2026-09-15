https://sputnik-georgia.ru/20260915/trump-tower-prezentovali-v-tbilisi-300621655.html

Trump Tower презентовали в Тбилиси

Trump Tower презентовали в Тбилиси

Sputnik Грузия

Появление такого известного мирового бренда усилит экономическую привлекательность не только Тбилиси, но и страны в целом 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T22:29+0400

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2026-09-15T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Trump Tower Tbilisi высотой 280 метров и масштабный комплекс Downtown Tbilisi должны создать новую точку экономического и туристического притяжения в столице Грузии, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на презентации проекта.Международная презентация проекта Trump Tower Tbilisi состоялась сегодня в Тбилиси. Главным символом Downtown Tbilisi станет 62-этажная башня высотой 280 метров. Весь комплекс займет около 600 тысяч квадратных метров. В реализации проекта участвуют Trump Organization, грузинская Archi Group, Sapir Organization и другие партнеры. К архитектурной разработке привлечен вашингтонский офис международной компании Gensler.По словам премьера, сотрудничество такого масштаба закономерно с учетом географического положения Грузии, ее открытой экономики и экономической динамики. Кобахидзе отметил, что за последние пять лет грузинская экономика в долларовом выражении выросла почти в 2,5 раза, что позволило перейти к реализации проектов принципиально иного масштаба.Исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп, присоединившийся к презентации по видеосвязи, заявил, что Trump Tower должен привлечь к Грузии внимание всего мира.По его словам, компания намерена установить в Тбилиси новый стандарт девелопмента, уделяя особое внимание качеству проекта и его расположению. Он сравнил будущую башню у Центрального парка Тбилиси с проектами Trump Tower возле Центрального парка Нью-Йорка и назвал ее продолжением дела, начатого его отцом Дональдом Трампом.Он также высоко оценил экономическую динамику Грузии и назвал Тбилиси одним из городов, где Trump Organization хотела бы реализовать знаковый проект. По словам Трампа, при выборе страны для подобных инвестиций компания учитывает не только экономику, но и культуру, транспортное положение, природную привлекательность и гостеприимство.Во сколько обойдется строительство "Башни Трампа" в Тбилиси>>Эрик Трамп пообещал лично активно участвовать в реализации проекта и неоднократно приезжать в Грузию. Он также поблагодарил Кобахидзе и министра экономики Мариам Квривишвили, отметив экономические результаты страны.Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что значение Trump Tower Tbilisi выходит далеко за рамки непосредственно двухмиллиардной инвестиции.По ее словам, проекты такого уровня укрепляют доверие к экономическому потенциалу страны и демонстрируют международным инвесторам возможность реализации в Грузии крупных проектов.Квривишвили отметила, что проект уже на этапе реализации создаст новые рабочие места, будет способствовать обмену знаниями и опытом, внедрению современных международных стандартов и развитию сотрудничества между грузинскими и зарубежными компаниями.В свою очередь исполнительный вице-президент Trump Organization Лоренс Глик заявил, что приход Trump Tower может открыть дорогу в Грузию другим крупным международным компаниям и люксовым брендам. По его словам, Trump Organization реализует около 30 проектов по всему миру, а прием, оказанный компании в Грузии, оказался особенно теплым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, тбилиси, нью-йорк, ираклий кобахидзе, дональд трамп, trump organization, мариам квривишвили, экономика