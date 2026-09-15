https://sputnik-georgia.ru/20260915/v-shkolakh-gruzii-nachalsya-uchebnyy-god-300601109.html

В школах Грузии начался учебный год

В школах Грузии начался учебный год

Sputnik Грузия

Учеников в этом году ждет немало изменений – как приятных новшеств, так и строгих ограничений 15.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В школах Грузии во вторник, 15 сентября, стартовал новый учебный год.Среди главных новшеств – сокращение срока обучения. Школьная программа переходит на 11-летний формат вместо 12-летнего: то есть программа будет завершаться за 10 лет, а с 2027-2028 учебного года 11-й класс станет репетиториумом и будет посвящен подготовке к Единым национальным экзаменам.Для учеников с 1-го по 6-й класс введена обязательная единая форма. На первом этапе униформу получили пока первоклассники, в октябре-ноябре получат остальные.В 2026-2027 учебному году в грузинских государственных школах зарегистрировано 37 733 первоклассника.Изучение английского языка начнется не с первого, а со второго класса. В первом классе упор будет сделан на грузинский язык, математику и логику. Второй иностранный язык будет добавлен в программу с 5-го класса.Химия выделяется из общего курса естествознания и будет преподаваться отдельно с 7-го класса. В первый класс будут принимать детей, которым к 15 сентября исполнилось 6 лет. В виде исключения в этом году разрешено зачисление детей, которым 6 лет исполнится до 31 декабря.С нового учебного года школьникам Грузии запретят пользоваться мобильными телефонами>>>Школьники Грузии с нового учебного года не смогут использовать мобильные телефоны и умные часы во время уроков, соответствующее распоряжение приняло министерство образование страны. Согласно новым правилам, мобильные телефоны и умные часы будут храниться в специальных хранилищах, и за их сохранность будут отвечать школа и учитель.При этом использовать умные часы или телефон можно будет на уроках с разрешения учителя и в экстренных и неотложных случаях.Льготы для школьниковШкольникам в Грузии предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте по специальной карте. На эту карту также можно зачислить средства для оплаты покупок в школьном буфете. Питание для школьников в школах Грузии не предусмотрено.Безопасность в школахБезопасность в школах Грузии обеспечивается при помощи Службы приставов.Приставы обеспечивают как осуществление запрета на посещение школы посторонними людьми, так и контролируют школьников на наличие запрещенных предметов.В школу запрещено носить холодное оружие и похожие на него предметы, воспламеняющиеся смеси, игральные карты и табачные изделия.Система оценок и пропускиВ Грузии действует десятибалльная система оценок: 1 или 2 балла – низкая оценка, 3-4 – ниже среднего, 5-6 – средняя, 7-8 – выше среднего и 9-10 – высокая оценка. В частных школах допустима другая система оценивания, но семестровые и годовые оценки конвертируются по десятибалльной системе.До второго семестра пятого класса ученикам не ставят оценки. Со второго семестра пятого класса оценки ставятся по всем предметам, кроме "спорта". Посещение школы обязательно. Если ученик пропускает по предмету минимум 30% часов, то ему придется сдавать предмет экстерном.Семейной формы обучения в Грузии нет. Если ученик по состоянию здоровья пропускает занятия более чем месяц, школа предоставляет ему обучение дистанционно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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