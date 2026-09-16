https://sputnik-georgia.ru/20260916/borba-s-nelegalami-v-gruzii--iz-strany-vydvoryat-neskolko-desyatkov-inostrantsev-300624031.html

Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворят несколько десятков иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворят несколько десятков иностранцев

Sputnik Грузия

Задержанные помещены в центр временного размещения 16.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-16T22:23+0400

2026-09-16T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней задержал 78 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщило МВД.Среди задержанных – граждане Индии, Турции, Египта, России, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Беларуси, Пакистана, Узбекистана, Бангладеш, Кыргызстана, Эфиопии, Иордании, Шри-Ланки и других государств. Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились в стране без законных оснований.По данным ведомства, задержанные помещены в центр временного размещения, в отношении них проводятся процедуры по выдворению.Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Это ограничение не распространяется на тех, кто покинул страну добровольно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, индия, турция, египет, происшествия, мигранты, миграционная политика, миграция, миграционные новости грузии сегодня