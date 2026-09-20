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Беспрецедентный налет БПЛА: 1110 украинских дронов сбито за ночь над Россией
Беспрецедентный налет БПЛА: 1110 украинских дронов сбито за ночь над Россией
Sputnik Грузия
Атака украинскими дронами была отражена, в частности, над 20 регионами РФ, а также над акваторией Черного моря 20.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-20T20:51+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Российская ПВО за истекшую ночь перехватила и уничтожила 1 110 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами и Черным морем, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Атака украинскими дронами была отражена над 20 регионами РФ, а также акваторией Черного моря.Так, украинские беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской областями.В течение ночи противник предпринял также попытки атаковать дронами объекты, расположенные на территории Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областей. Кроме того, беспилотники, преимущественно самолетного типа, сбивались российской ПВО над Краснодарским краем и Московским регионом.Из оперативной сводки МО РФ следует, что отражены также беспилотные атаки на Крым. Кроме того, ряд БПЛА ВСУ перехвачен в небе над Черным морем.Ранее сообщалось, что ночью ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. Всего с субботы дежурными средствами ПВО РФ на всех рубежах было сбито порядка 1 600 украинских дронов, из них 450 – на подлете к Москве.Бойцы российской армии применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, черное море, москва, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, черное море, москва, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Беспрецедентный налет БПЛА: 1110 украинских дронов сбито за ночь над Россией
Атака украинскими дронами была отражена, в частности, над 20 регионами РФ, а также над акваторией Черного моря
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Российская ПВО за истекшую ночь перехватила и уничтожила 1 110 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами и Черным морем, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – следует из оперативной сводки оборонного ведомства России.
Атака украинскими дронами была отражена над 20 регионами РФ, а также акваторией Черного моря.
Так, украинские беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской областями.
В течение ночи противник предпринял также попытки атаковать дронами объекты, расположенные на территории Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областей. Кроме того, беспилотники, преимущественно самолетного типа, сбивались российской ПВО над Краснодарским краем и Московским регионом.
Из оперативной сводки МО РФ следует, что отражены также беспилотные атаки на Крым. Кроме того, ряд БПЛА ВСУ перехвачен в небе над Черным морем.
Ранее сообщалось, что ночью ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. Всего с субботы дежурными средствами ПВО РФ на всех рубежах было сбито порядка 1 600 украинских дронов, из них 450 – на подлете к Москве.
Бойцы российской армии применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.