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Борьба с нелегалами в Грузии: выдворено 83 иностранца

Борьба с нелегалами в Грузии: выдворено 83 иностранца

Sputnik Грузия

Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 83 иностранца, находившихся на территории Грузии без законных оснований, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди них – граждане Азербайджана, Турции, России, Эфиопии, Египта, Ирака, Индии, Бурунди, Пакистана, Кении, Болгарии, Бангладеш, Иордании, Нигерии, Армении, Узбекистана, Китая и других государств. "В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в Грузию", – говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции уже выдворили из Грузии более трех тысяч иностранцев, незаконно находившихся в стране, что вдвое превышает общий показатель за весь прошлый год. Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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