https://sputnik-georgia.ru/20260922/rtveli2026-kak-prokhodit-sbor-urozhaya-vinograda-v-gruzii-300722629.html
Ртвели–2026: как проходит сбор урожая винограда в Грузии
Ртвели–2026: как проходит сбор урожая винограда в Грузии
Sputnik Грузия
Прогнозируемый объем урожая в этом году составляет около 320 тысяч тонн 22.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-22T17:18+0400
2026-09-22T17:18+0400
2026-09-22T17:18+0400
экономика
грузия
новости
национальное агентство вина
кахети
восточная грузия
александр коберидзе
грузинское вино
вино и виноделие грузии
ртвели архив
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0d/294926584_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_3dd782eaf38206fad5e768c0697b635d.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали до 26,3 тысячи тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – в первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Рача – на родине легендарной "хванчкары". По его словам, на данный момент открыто 12 принимающих государственных предприятий, и в ближайшие дни, по мере необходимости, будут добавляться новые государственные предприятия, чтобы полностью обеспечить сбор винограда. В координационном штабе ртвели уже зарегистрировано до 400 винодельческих компаний, которые будут подключаться к процессу сбора и переработки винограда поэтапно. Прогнозируемый объем урожая в этом году составляет около 320 тысяч тонн. В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем". Цена на кондиционный и неповрежденный "саперави" с сахаристостью не менее 21% составляет 1,50 лари. В случае некондиционного "саперави" с сахаристостью от 17 до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена "саперави" с сахаристостью менее 17% и/или поврежденного винограда определена в размере 0,30 лари. В случае винограда других сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари. При сахаристости от 17 до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% – 0,30 лари. Координационный штаб ртвели обеспечивает координацию процесса сдачи винограда. Получить информацию, связанную с ртвели, можно по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18. В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда – на 5% больше, чем в 2024 году. Свой урожай тогда сдали 22 тысячи фермеров, а их совокупный доход составил 475 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260921/kachestvo-na-pervom-meste-gruziya-zhdet-istoricheskiy-urozhay-vinograda-300719761.html
кахети
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0d/294926584_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_4dc90a01b7dc7a5dfa2ffa7a90fef547.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети, восточная грузия, александр коберидзе, грузинское вино, вино и виноделие грузии, ртвели архив
экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети, восточная грузия, александр коберидзе, грузинское вино, вино и виноделие грузии, ртвели архив
Ртвели–2026: как проходит сбор урожая винограда в Грузии
Прогнозируемый объем урожая в этом году составляет около 320 тысяч тонн
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали до 26,3 тысячи тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – в первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Рача – на родине легендарной "хванчкары".
"В большинстве муниципалитетов Кахетии уже идет сбор винограда. В ближайшие дни сбор урожая винограда начнется в муниципалитетах Ахмета и Сагареджо, таким образом ртвели охватит весь регион Кахети", – заявил замглавы Координационного штаба по уборке урожая Александр Коберидзе.
По его словам, на данный момент открыто 12 принимающих государственных предприятий, и в ближайшие дни, по мере необходимости, будут добавляться новые государственные предприятия, чтобы полностью обеспечить сбор винограда.
В координационном штабе ртвели уже зарегистрировано до 400 винодельческих компаний, которые будут подключаться к процессу сбора и переработки винограда поэтапно.
Прогнозируемый объем урожая в этом году составляет около 320 тысяч тонн.
В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем".
Цена на кондиционный и неповрежденный "саперави" с сахаристостью не менее 21% составляет 1,50 лари.
В случае некондиционного "саперави" с сахаристостью от 17 до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена "саперави" с сахаристостью менее 17% и/или поврежденного винограда определена в размере 0,30 лари.
В случае винограда других сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари.
При сахаристости от 17 до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% – 0,30 лари.
Координационный штаб ртвели обеспечивает координацию процесса сдачи винограда. Получить информацию, связанную с ртвели, можно по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18.
В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда – на 5% больше, чем в 2024 году. Свой урожай тогда сдали 22 тысячи фермеров, а их совокупный доход составил 475 млн лари.