https://sputnik-georgia.ru/20260922/rtveli2026-kak-prokhodit-sbor-urozhaya-vinograda-v-gruzii-300722629.html

Ртвели–2026: как проходит сбор урожая винограда в Грузии

Ртвели–2026: как проходит сбор урожая винограда в Грузии

Sputnik Грузия

Прогнозируемый объем урожая в этом году составляет около 320 тысяч тонн 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T17:18+0400

2026-09-22T17:18+0400

2026-09-22T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали до 26,3 тысячи тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – в первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Рача – на родине легендарной "хванчкары". По его словам, на данный момент открыто 12 принимающих государственных предприятий, и в ближайшие дни, по мере необходимости, будут добавляться новые государственные предприятия, чтобы полностью обеспечить сбор винограда. В координационном штабе ртвели уже зарегистрировано до 400 винодельческих компаний, которые будут подключаться к процессу сбора и переработки винограда поэтапно. Прогнозируемый объем урожая в этом году составляет около 320 тысяч тонн. В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем". Цена на кондиционный и неповрежденный "саперави" с сахаристостью не менее 21% составляет 1,50 лари. В случае некондиционного "саперави" с сахаристостью от 17 до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена "саперави" с сахаристостью менее 17% и/или поврежденного винограда определена в размере 0,30 лари. В случае винограда других сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари. При сахаристости от 17 до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% – 0,30 лари. Координационный штаб ртвели обеспечивает координацию процесса сдачи винограда. Получить информацию, связанную с ртвели, можно по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18. В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда – на 5% больше, чем в 2024 году. Свой урожай тогда сдали 22 тысячи фермеров, а их совокупный доход составил 475 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети, восточная грузия, александр коберидзе, грузинское вино, вино и виноделие грузии, ртвели архив