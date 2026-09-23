https://sputnik-georgia.ru/20260923/dezinfektsiya-kazhdye-dva-chasa-v-detsadakh-tbilisi-boryutsya-s-norovirusom-300751586.html

Дезинфекция каждые два часа: в детсадах Тбилиси борются с норовирусом

Дезинфекция каждые два часа: в детсадах Тбилиси борются с норовирусом

Sputnik Грузия

Для лабораторного исследования после массовой интоксикации отобраны 502 образца продуктов питания и питьевой воды 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T18:58+0400

2026-09-23T18:58+0400

2026-09-23T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. После выявления случаев норовируса в детских садах Тбилиси введен временный протокол управления рисками, основанный на рекомендациях эпидемиологов. В частности, каждые два часа проводится дезинфекция, сообщили в Агентстве по управлению детскими садами.Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов 17 сентября. По данным NCDC, лабораторные исследования показали, что наиболее вероятной причиной подавляющего большинства случаев был норовирус."Агентство по управлению детскими садами Тбилиси перешло на чрезвычайный режим работы. Во всех детских садах проведена дезинфекция. Параллельно ужесточены санитарно-гигиенический режим и контроль за его соблюдением. Проводится уборка поверхностей и дезинфекция помещений каждые два часа, а территории – в конце каждого воспитательного дня", – говорится в сообщении.Также внесены определенные изменения как в рацион питания, так и в использование инвентаря, предназначенного для образовательного процесса.В агентстве отметили, что это временные меры. После их завершения дети вернутся к обычному воспитательному процессу.Для лабораторного исследования отобраны 502 образца различных продуктов питания и питьевой воды.Следственная служба Минфина Грузии 18 сентября начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как стало известно, что в 20 детских садах Тбилиси на третий день после начала учебного процесса отравились воспитанники и один воспитатель.Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260923/vspyshka-norovirusa-v-detsadakh-tbilisi-obnarodovany-novye-dannye-proverki-300755515.html

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