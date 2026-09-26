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Имя Вилли Саньоля навсегда останется в истории грузинского футбола – мэр Тбилиси

Имя Вилли Саньоля навсегда останется в истории грузинского футбола – мэр Тбилиси

Sputnik Грузия

Когда в 2021 году Саньоль возглавил грузинскую сборную по футболу, команда переживала непростой период, напомнил Каладзе 26.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-26T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Имя тренера грузинской сборной по футболу Вилли Саньоля навсегда останется в итории грузинского футбола, заявил мэр Тбилиси, в прошлом футболист Каха Каладзе. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль досрочно разорвал четырехлетний контракт с Федерацией футбола Грузии, который был рассчитан до 2028 года. Официальная причина не называется. Его место в сборной занял тренер молодежной сборной Грузии по футболу Рамаз Сванадзе. "Вилли Саньоль и его тренерский штаб навсегда останутся неотъемлемой частью истории нашего города, нашей страны и нашего футбола", — написал Каладзе в соцсети. По его словам, главным достижением бывшего тренера национальной сборной является проход Грузии в финальную часть чемпионата Европы. "Разумеется, имя Вилли Саньоля навсегда останется связанным с тем днем, когда Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы. За этим последовали незабываемая победа над Португалией и исторический выход в 1/8 финала. Сегодня о сборной Грузии знает весь мир, и Саньоль сыграл важную роль в этом достижении", — отметил Каладзе. Когда в 2021 году Вилли Саньоль возглавил сборную Грузии по футболу, команда переживала непростой период, напомнил мэр. "И помимо непосредственного руководства коллективом, он добился главного: вернул игрокам веру в себя и боевой дух, вселив в них убежденность в том, что любая мечта осуществима", — отметил Каладзе. Вилли Саньоль занимал пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством в 2024 году впервые сборная Грузии сыграла на чемпионате Европы. Накануне в Тбилиси сборная Грузии по футболу уступила команде Северной Ирландии в первом матче Лиги наций УЕФА 2026/2027, пропустив гол на девятой добавленной судьей минуте – 0:1. Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведет дома – 28 сентября на "Динамо Арене" против Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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