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Борьба с нелегалами: из Грузии выдворили несколько десятков иностранцев

Борьба с нелегалами: из Грузии выдворили несколько десятков иностранцев

Sputnik Грузия

Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T20:21+0400

2026-09-28T20:21+0400

2026-09-28T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Департамент миграции за последние дни выдворил из страны 50 иностранцев, находившихся на территории Грузии нелегально, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди них – граждане Нигерии, Афганистана, Азербайджана, Ирана, Китая, Таиланда, России, Индии, Ирака, Туркменистана и Египта. "В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в Грузию", – говорится в сообщении министерства внутренних дел. По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции уже выдворили из Грузии более трех тысяч иностранцев, незаконно находившихся в стране, что вдвое превышает общий показатель за весь прошлый год. Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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