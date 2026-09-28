https://sputnik-georgia.ru/20260928/gruziya-sygraet-s-ukrainoy-v-lige-natsiy-uefa--anons-na-predstoyaschiy-match-300843253.html

Грузия сыграет с Украиной в Лиге наций УЕФА – анонс на предстоящий матч

Грузия сыграет с Украиной в Лиге наций УЕФА – анонс на предстоящий матч

Sputnik Грузия

Сборная Грузии сыграет матч с новым главным тренером Рамазом Сванадзе 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T13:24+0400

2026-09-28T13:24+0400

2026-09-28T13:24+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сборная Грузии в рамках второго тура Лиги наций сыграет этим вечером с командой Украины на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. После неудачного старта – домашнего поражения от Северной Ирландии со счетом 0:1 – команда постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. История противостояния Национальная сборная Грузии провела против Украины 11 матчей и ни разу не выиграла: семь поражений и четыре ничьи. Последний раз соперники пересекались в минувшем сезоне Лиги наций. Тогда в гостях "сине-желтые" одержали минимальную победу 1:0, а дома была зафиксирована результативная ничья 1:1. Новый тренер Сборная Грузии подходит к матчу с новым главным тренером. После домашнего поражения от Северной Ирландии завершилась эпоха Вилли Саньоля. Французский специалист досрочно покинул свой пост. Новым главным тренером назначен Рамаз Сванадзе, который ранее возглавлял молодежную команду. Перед Сванадзе стоит непростая задача – болельщики ждут продолжения успехов, начавшихся после прихода Саньоля в сборную в феврале 2021 года и достигших кульминации в 2024-м, когда Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы. Команда Саньоля также вошла в число 16 лучших сборных континента. После Евро-2024 результаты команды начали ухудшаться. Сборная Грузии неудачно провела два отборочных цикла – Лигу наций сезона 2024/2025 и квалификацию чемпионата мира 2026 года. Неудачей завершился и первый матч нового розыгрыша Лиги наций против Северной Ирландии (0:1), после чего сборная рассталась с тренером, который подарил болельщикам одну из самых ярких побед в истории независимой Грузии. Новый главный тренер будет руководить сборной до конца 2028 года. Тренерскую работу Рамаз Сванадзе начал в "Динамо Тбилиси". Он также возглавлял сборную Грузии U21, которая при нем дважды выходила в финальную часть чемпионата Европы. Предыдущий матч принес дополнительные проблемы: защитники Лука Лочошвили и Саба Гогличидзе получили травмы в концовке встречи, и их участие в матче с Украиной находится под вопросом. Сванадзе может внести изменения и в полузащиту – вместо более ориентированного на оборону Анри Меквабишвили в составе может появиться более атакующий Отар Китеишвили. Проблемы сборной Украины В дебютном матче итальянского специалиста Андреа Мальдеры сборная Украины в Будапеште обыграла Венгрию со счетом 1:0. После забитого гола украинцы отдали инициативу сопернику и в основном старались сдерживать его атаки. Ситуацию осложняют кадровые проблемы. Артем Довбик и Егор Ярмолюк травмированы, Андриевский перенес операцию, а Назаренко пропустит матч из-за дисквалификации после красной карточки, полученной в концовке встречи с Венгрией. Арбитр из Азербайджана Главным арбитром матча назначен Алияр Агаев из Азербайджана, который в прошлом сезоне чемпионата Азербайджана был одним из самых строгих судей – в среднем 4,77 желтой карточки за матч. В 13 встречах он удалил шестерых игроков и назначил пять пенальти. В международных матчах Агаев в среднем показывает 3,43 предупреждения и фиксирует 24,14 нарушения за игру. В 14 международных встречах он назначил шесть пенальти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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футбол, спорт, новости, грузия, азербайджан, украина, вилли саньоль, отар китеишвили, динамо арена, уефа, тбилиси